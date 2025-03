Alpine faz 70 anos e celebra com uma edição limitada do A110 R 70 e uma renovação do A110

Para celebrar o seu 70.º aniversário, em 2025, a Alpine atualiza a gama A110 com dois novos modelos: o A110 R 70 e o A110 GTS.

Nas palavras de Philippe Krief, diretor-executivo da Alpine, a marca anuncia que as celebrações do 70.º aniversário decorrerão ao longo do ano, "com todos os clientes, clubes, adeptos... do passado, do presente e do futuro".

A Alpine faz 70 anos! 70 anos de paixão, de excelência e de inovação que tencionamos continuar a desenvolver nos próximos 70 anos. Para assinalar a ocasião, o nosso icónico A110 está disponível como uma edição limitada excecional, o A110 R 70. Faz parte da nova gama A110, que estará disponível durante os próximos 12 meses, antes de passar o testemunho ao futuro A110 elétrico.

Alpine A110 R 70 está disponível a partir de 125.000 euros

A fibra de carbono é o material predominante no A110 R 70, desde o capô dianteiro até ao vidro traseiro, passando pelo tejadilho e pelo spoiler traseiro.

As suas jantes de 18 polegadas, também elas em fibra de carbono, são realçadas por um friso branco. O apurado chassis do A110 R continua a ser o centro da experiência de condução, acompanhado, como sempre, pelo motor de 300 cavalos (215 kW), com um binário máximo de 340 nm.

Disponível em dez cores de carroçaria, esta versão dispõe de quatro esquemas de design interior oriundos da gama de personalização Atelier. Com pneus Michelin PS CUP 2 de série, o A110 R 70 dispõe de um escape Akrapovic e de sete cores possíveis para as pinças de travão Brembo.

O logótipo do 70.º aniversário da Alpine, nas cavas das rodas, nas soleiras das portas e nos apoios de cabeça, bem como a placa numérica, recordam que se trata de uma edição limitada de 770 exemplares.

Por último, o monograma da bandeira francesa, no pilar exterior e no interior das portas, presta homenagem às origens da Alpine, neste seu ano de aniversário.

A edição tricolor A110 R 70 presta homenagem ao A106 de 1955 A edição limitada do A110 R 70 inclui uma série exclusiva de 70 unidades em Azul Caddy disponíveis para encomenda em Portugal - em referência à foto icónica em que Jean Rédélé escolheu três A106 tricolores para apresentar, oficialmente, o seu primeiro automóvel de produção, com o logótipo da marca recém-criada, em 1955, na presença de Pierre Dreyfus, o diretor-executivo da Renault.

Esta coleção é a representação máxima do savoir-faire da Alpine, a começar pelo logótipo do 70.º aniversário, em fibra de carbono visível através da pintura do tejadilho. O interior está disponível em azul, branco ou vermelho, com os novíssimos estofos Sabelt a condizerem com a cor da carroçaria escolhida, tal como as jantes de 18 polegadas, em fibra de carbono, cuja cor coincide com a da carroçaria.

Excluindo opções específicas, as 770 unidades do A110 R 70 começam com o preço único de 125.000 euros PVPR.

A110 GTS: desportivismo e conforto requintado a partir de 90.000 euros

Destinado a substituir as versões GT e S, o novíssimo A110 GTS oferece uma experiência de condução estimulante, baseada no chassis do A110 S, sem comprometer o conforto quotidiano do A110 GT.

O A110 GTS combina o puro desportivismo e o conforto refinado na estrada e nas pistas.

Com esta versão, o catálogo do Atelier alarga-se com cinco novas cores de carroçaria. Azul Pavão e Laranja Acropolis, duas cores do catálogo "heritage", bem como três novas cores mate: Laranja Solar, Azul Eclipse e Cinzento Aço.

O A110 GTS possui o chassis desportivo do A110 S e é alimentado por um motor de 300 cavalos (215 kW), que disponibiliza 340 nm de binário, às 6.300 rpm.

Como opção, um novo kit aerodinâmico GTS, derivado do kit aerodinâmico do A110 R, inclui um difusor dianteiro, saias laterais, spoiler traseiro e asa traseira com suportes tipo "pescoço de ganso", em fibra de carbono, proporcionando melhor força descendente, para assegurar uma agilidade ainda maior.

Como opção, as jantes GT Race, de 18 polegadas são montadas, em pneus Michelin PS CUP 2, acompanhados por pinças de travão Brembo, disponíveis em seis cores.

O novo interior, em pele cinzenta, do GTS complementa o exterior em fibra de carbono, para reforçar o carácter desportivo do A110.

O cockpit está disponível com bancos opcionais em pele preta ou bancos de competição, Atelier Alcantara, coloridos; e o sistema áudio Focal Premium também é um equipamento de série.

A nova gama A110 está disponível para encomenda, em Portugal, desde 5 de março de 2025, com preços a partir dos 73.700 euros (PVPR), com o modelo de entrada da gama A110 a oferecer 252 cavalos de potência.