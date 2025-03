Trident’s Tale solta âncoras em breve

Os piratas estão de novo "na berra". Após o lançamento de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawai, eis que surge a noticia de mais um jogo sobre piratas na calha: Trident's Tale.

Verdade seja dita, os jogos de piratas nunca deixaram de estar na moda. Ao longo dos anos, muitos (e bons) foram os exemplos de títulos lançados sob a bandeira negra da caveira. Jogos como Sid Meiers Pirates ou Assassin's Creed: Black Flag são a prova disso.

Os estúdios independentes italianos 3DClouds Studios, encontram-se prestes a lançar a sua aventura pirata, Trident's Tale. Preparem-se, pois é já em maio que as ancorar serão levantadas e as velas içadas rumo à aventura.

Trident’s Tale é na sua essência, uma divertida uma aventura pirata que convidará os jogadores, será uma experiencia singleplayer, a participar numa vida de pirataria descontraída e divertida, à medida que descobre mares nunca antes navegados e desenterra tesouros perdidos pelos séculos.

A ação do jogo decorre num mundo vibrante e colorido, repleto de vida, cor e magia. Trident’s Tale será uma jornada épica que irá percorrer um vasto mar pontilhado por ilhas únicas e distintas, nas quais os jogadores terão desafios e inimigos a ultrapassar mas... repletas de tesouros e riquezas escondidas.

O jogo terá um pouco de dungeon crwler, no qual o jogador terá de percorrer masmorras negras e húmidas, onde vai combater inimigos diferentes e cada vez mais desafiadores, mas que por fim, muitos mistérios irá desvendar.

Os jogadores ficarão imersos em uma história emocionante repleta de personagens excêntricos, enigmas astutos, masmorras sombrias e batalhas cheias de adrenalina contra monstros, piratas adversários e muito mais, tanto por terra como por mar.

“Trident’s Tale é fruto do trabalho e amor de das 60 pessoas que compõem o nosso estúdio”, referiu Franceso Bruschi, CEO da 3DClouds. “Qualquer fã de jogos de piratas irá certamente divertir-se com o nosso jogo que apresenta uma campanha de mais de 15 horas de longevidade, e na qual irá encontrar um enorme mundo aberto para explorar, combates envolventes com espadas e armas de fogo, inúmeras oportunidades de criação e personalização e, a minha parte favorita, um combate naval com monstros míticos, afetado por um sistema de condições atmosféricas totalmente dinâmicas.”

O jogador será o capitão do seu navio pirata e serão as suas tomadas de decisão que irão decidir o destino da sua tripulação e navio. Navio esse que poderá ser personalizado e receber upgrades, de forma a tornar-se mais forte, veloz e mortífero. Monstros marinhos e outros piratas esperam no final de cada maré...

Parte da responsabilidade do capitão é a reunir a tripulação certa para a tarefa. Não se pode esquecer, no entanto, que cada pirata é um individuo com habilidades e personalidades únicas, sendo que é dessa forma que terão de ser encarados e geridos.

O combate terá, como se espera num jogo de piratas, uma dose importante no desenrolar do jogo. Seja através de duelos de espada ou de armas de fogo, ou mesmo magia, os jogadores poderão esperar emocionantes combates terrestres e marítimos.

Trident’s Tale será lançado em maio deste ano, para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.