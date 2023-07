Adeus, Ford Fiesta! Quase 50 anos de vida terminam para dar lugar aos elétricos

A Ford despediu-se de um modelo histórico: o Fiesta. Quase 50 anos depois do seu lançamento, a fábrica de Colónia, na Alemanha, enviou, ontem, os dois últimos exemplares.

Quase 50 anos e 18 milhões de unidades depois, a Ford despediu-se do seu histórico Fiesta. As últimas unidades saíram, ontem, da fábrica, em Colónia, na Alemanha, e destinam-se às próprias coleções que a marca mantém, no Reino Unido e na Alemanha.

O Ford Fiesta chegou, em 1976, e tornou-se logo num carro perfeito para a grande maiorias das famílias, que procurava um modelo simples e acessível. Aliás, na altura do lançamento, custou menos de 1.000 euros, e, em apenas três anos, já havia vendido um milhão de unidades.

A par das famílias, a proposta da Ford agradou a um largo leque de clientes. Foi vendido com motores de apenas 45 e 53 CV. Mais tarde, chegaria uma versão com 63 CV.

A morte do Fiesta já havia sido anunciada~, em outubro do ano passado, pela Ford, que confirmou que prescindiria do utilitário, pois a fábrica de Colónia deixou de ter espaço para ele, considerando outros modelos e outros objetivos.

A ocupar a linha de produção que pertencia, até ontem, ao Fiesta, na fábrica da Alemanha, está o novo Ford Explorer elétrico, um modelo que ambiciona ser o primeiro mais vendido da marca com esta tecnologia. Até 2026, a fabricante pretende vender 600.000 carros totalmente elétricos, anualmente. Em 2030, quer que os modelos vendidos, na Europa, são exclusivamente alimentados por bateria.

