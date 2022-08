Circula por estes dias na rede social Facebook uma recomendação que refere que se devem abrir as janelas do automóvel antes de ligar o ar condicionado. A recomendação deve-se a questões de saúde do condutor e dos passageiros, mas há quem refira que se trata apenas de um rumor.

Será que deve mesmo abrir as janelas do automóvel antes de ligar o ar condicionado?

Benzeno é um composto volátil com comprovada toxicidade para os seres humanos.

De acordo com uma publicação no Facebook...

Quando estacionamos o carro no sol, com as janelas fechadas, o nível de benzeno, substância tóxica que afeta o rim e o fígado, fica, em média, mais de 40 vezes que o nível aceitável! Essa substância é extremamente difícil de ser expulsa pelo organismo. O ideal é que ao entrar no carro, deixemos as janelas abertas por no mínimo 2 minutos, para que o ar possa circular, e só depois liguemos o ar condicionado

No Polígrafo do SAPO, o pneumologista João Carlos Winck, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), explica que abrir os vidros de um automóvel é uma boa forma de reduzir os níveis de dióxido de carbono (CO2) que se acumulam, devido à respiração dos passageiros. “O CO2, quando em níveis elevados, pode provocar sonolência, o que pode aumentar o risco de acidente”, alerta.

“Por outro lado, quando abrimos as janelas dos automóveis no meio de um trânsito intenso, no centro de uma cidade com níveis altos de poluição atmosférica, corremos também o risco de aumentar os níveis de poluentes no seu interior (nomeadamente monóxido de carbono, partículas finas, metais pesados, compostos voláteis incluindo o próprio benzeno)”, esclarece o médico.

Fonte oficial do Automóvel Club de Portugal (ACP), referiu ao Polígrafo que “quando entramos no carro, estacionado ao sol, e com os vidros fechados, o ar que está dentro do automóvel está mais quente que a temperatura exterior. Há por isso vantagem em abrir as janelas do carro e ligar o ar condicionado, pois o ar que está dentro das condutas de ar também está quente e o sistema não arrefece instantaneamente. Por essa razão devemos ter os vidros abertos até começar a vir ‘frio’ das condutas”.