10 mil encomendas numa hora! Toyota lançou o elétrico bZ3X: menos de 14 mil euros

Não sendo a maior adepta da mobilidade elétrica, a Toyota não fica de fora e tem trabalhado em algumas propostas. Uma delas foi lançada, ontem, na China. A começar nos cerca de 14 mil euros, o bZ3X arrasou, tendo recebido mais de 10.000 encomendas numa hora.

Pouco depois de a joint-venture chinesa da Toyota, a GAC-Toyota, lançar oficialmente o Bozhi 3X, ou bZ3X, na China, a empresa afirmou que as encomendas do seu novo SUV elétrico arrasaram o servidor, após a marca revelar que os preços começavam um pouco abaixo dos 14 mil euros (109.800 yuan).

O lançamento de ontem, dia 6 de março, na China, acontece após a abertura de pré-encomendas cegas, em dezembro.

O bz3X é o "primeiro SUV elétrico puro ao nível de 100.000 yuan" da Toyota, na China, e o seu elétrico mais barato a chegar ao mercado até agora.

Descubra o bz3X elétrico da Toyota

O bZ3X da Toyota está disponível em duas versões, com ou sem a sua tecnologia de condução inteligente full-scenario:

O modelo sem tecnologia inteligente começa nos 109.800 yuan (cerca de 13.930 euros) com cinco opções de acabamento;

(cerca de 13.930 euros) com cinco opções de acabamento; O modelo com condução inteligente está disponível a partir de 149.800 yuan (cerca de 19.000 euros).

Conforme a informação do Electrek, por 159.800 yuan (cerca de 20.000 euros), o modelo topo de gama 610 Max oferece uma autonomia CLTC de até 610 km com uma bateria LFP de 67,92 kWh.

A versão de base, de nome 430 Air, permite uma autonomia de 430 km com uma bateria LFP de 50,03 kWh.

No interior, o SUV elétrico tem um ecrã de infoentretenimento de 14,6 polegadas, a par de reconhecimento de voz e um ecrã de 8,8 polegadas para o condutor.

O bZ3X da Toyota é o seu primeiro veículo com o Sistema de Condução Inteligente Momenta 5.0. Equipado com o NVIDIA Drive AGX Orin X, inclui 25 funcionalidades ADAS, nomeadamente:

Estacionamento paralelo;

Estacionamento com controlo remoto;

Piloto de alta velocidade;

Assistência ao tráfego ligeiro;

Monitorização do ângulo morto.

Conforme partilhou, a GAC-Toyota será "uma das primeiras fabricantes de automóveis do mundo a realizar um modelo de condução inteligente de ponta a ponta numa única fase". Com uma inteligência semelhante à humana, o veículo "torna-se mais inteligente e melhor com a utilização".

Este novo elétrico da Toyota mede 4600 mm de comprimento, 1875 mm de largura e 1645 mm de altura.

Posicionando-se numa faixa de preço que rivaliza com a BYD, o bZ3X da Toyota fica ligeiramente abaixo do SUV elétrico Atto 3, que começa nos 115.800 yuan (cerca de 15.000 euros).