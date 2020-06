Windows é o sistema operativo mais usado em contexto de trabalho

O assunto dos sistemas operativos, seja ao nível dos smartphones ou computadores, tem sempre matéria para um debate demorado. Apesar de cada lado ter as suas razões e os seus argumentos, por vezes as discussões sobre ‘qual é o melhor’ tomam proporções mais extremas. Windows, macOS, Android e iOS são alguns exemplos de sistemas com mais defensores.

Desta forma, na nossa última questão semanal perguntámos aos nossos leitores qual o sistema operativo que mais usavam em contexto de trabalho. Vamos conhecer todos os resultados.

Qual o sistema operativo que mais usam em contexto de trabalho?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados.

Recebemos no total 4.492 e a esmagadora maioria dos leitores, com 75% dos votos, escolheu o Microsoft Windows como sendo o SO que mais usam em contexto de trabalho (3.389 votos).

O macOS ficou em segundo lugar, com 11% das votações (501 votos) seguido do Ubuntu com 5% (235 votos) e do Linux Mint votado por 2% dos leitores que participaram (93 votos)

Com 1% dos votos ficaram os sistemas operativos Debian (67 votos), Arch Linux (52 votos), CentOS (44 votos) e Fedora (33 votos).

Da lista dos sistemas operativos menos utilizados em contexto de trabalho fazem parte, por ordem decrescente, o elementaryOS (17 votos), HarmonyOS (13 votos), openSUSE (11 votos), Unix System V (5 votos), Solaris (5 votos), OpenBSD (5 votos), Mageia (4 votos), Gentoo (4 votos), ReactOS (3 votos), PCLinuxOS (3 votos), Slackware (2 votos), FreeDOS (2 votos), FreeBSD (2 votos), NetBSD (2 votos) e Mandriva Linux (nenhum voto).

Resultados em gráfico

Mas se não respondeu a esta questão, diga-nos agora qual o sistema operativo que mais usa em contexto de trabalho.

