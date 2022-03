O Windows 11 é um palco onde a Microsoft tem estado a testar muitas novidades para o seu sistema operativo. São muitas alterações na interface, ao mesmo tempo que procura torná-lo ainda mais rápido e até mais eficiente.

A última build deste sistema da Microsoft traz agora uma novidade interessante. Finalmente volta os testes com os separadores do Explorador de ficheiros, para permitir uma utilização mais fácil e concentrada numa única interface.

A ideia de ter separadores nas aplicações do Windows não é nova. Para além de os termos já em várias aplicações criadas por terceiros, a Microsoft também explorou esta possibilidade no Windows 10. Conhecidos como Sets, acabaram por ser abandonados pela gigante do software.

Com a build 22572 do Windows 11, lançada há poucas horas, estes separadores regressam. Não estão acessíveis de forma direta, mas com recurso a uma ferramenta podem ser ativados e explorados. Apenas desta forma, e por agora, podem ter acesso a esta novidade.

File Explorer tabs are back! (Windows 11 22572, feature 34370472) pic.twitter.com/U3t10Affdq — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 9, 2022

Do que pode ser visto, esta nova abordagem dos separadores está a funcionar já como pretendido e sem problemas aparentes. A interface ajusta-se e em caso de haverem demasiados separadores, é possível navegar nesta lista. De resto, é a conhecida interface deste explorador.

Está ainda limitado aos exploradores de ficheiros, mas certamente que será alargado a outras aplicações do Windows 11. Não há ainda um calendário definido e nem sequer informação concreta da Microsoft para esta nova abordagem no seu sistema operativo.

Apesar de estar já no Windows 11 e podendo ser usada, esta novidade ainda não está pública e necessitará de mais algum desenvolvimento da Microsoft para poder ser usado. Apenas nessa altura deverá ser trazido para o público e para uma utilização mais generalizada.

A Microsoft parece assim seguir novamente uma das funcionalidades mais pedidas ao longo dos anos. Os utilizadores querem separadores nas aplicações como têm atualmente no Edge, para facilitar a sua utilização numa base diária no Windows 11.