Nintendo anuncia que todas as suas Wii que ainda funcionam se vão autodestruir em 2023?

Volta e meia deixamos aqui notícias insólitas e caricatas que vão acontecendo com os vários utilizadores espalhados por esse mundo fora. Mas raras são as vezes em que são as próprias marcas a ser o centro dessas mesmas polémicas.

Mas isso aconteceu agora recentemente com a informação de que a Nintendo teria anunciado que todas as suas consolas Wii que ainda funcionam se vão autodestruir no próximo ano de 2023.

Nintendo Wii autodestroem-se em 2023?

Há uma certa polémica em volta da Nintendo depois desta, supostamente, ter anunciado que qualquer consola Wii que ainda esteja a funcionar se vai autodestruir no próximo ano. De acordo com as informações, Doug Bowser, presidente da Nintendo da América terá afirmado que:

Devido às mudanças de padrões na indústria dos jogos e dos melhores hardwares que vão ficando disponíveis, acreditamos que cada Wii que ainda está em perfeito funcionamento vai explodir no próximo ano. Vão derreter e mandar peças por todo o lado. E uma vez que o Switch Sports seja lançado, realmente não queremos que ninguém esteja a aproveitar as versões anteriores. Tenho a certeza que vocês entendem.

Segundo os detalhes da informação, as declarações de Bowser visavam promover o novo título Switch Sports da Nintendo. No entanto, nem todos teriam recebido as afirmações com bom agrado. Isto porque as mesmas iam ao encontro daquilo que muitos fãs acham de que a marca faz de tudo para apagar os jogos do seu passado, seja por estar contra os emuladores, como também por não incentivar os programadores a criarem jogos baseados nos seus títulos.

As notícias indicavam que o fã Gordon Hall dizia não estar surpreendido uma vez que "entre processar os fãs que fazem jogos, impedir que os torneios Melee aconteçam e fechar as lojas 3DS e Wii U, a Nintendo literalmente parece que está a fazer de tudo para alienar todos os seus fãs. Se não tivesse feito 7 dos meus 10 jogos favoritos, eu provavelmente iria parar de os apoiar. Esses absolutos bastardos”.

Já Elen Hacklethorpe, jornalista de videojogos terá relembrado que há muitos lares de idosos que têm as consolas Nintendo Wii, como forma de estimular a parte motora da população, ao mesmo tempo que promovem o entretenimento. Como tal, desabafa que "gostaria que fossem uma empresa normal, apenas uma vez".

No entanto, após uma aprofundada pesquisa, concluímos que esta é uma notícia falsa, mas que foi divulgada por vários canais de tecnologia. Assim, se ficou assustado, descanse pois, pelo menos para já, parece que as Wii se vão manter intactas.