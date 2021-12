O Windows 11 tem colecionado alguns bugs, alguns estranhos e que não se esperavam que fosse possível existir. São situações realmente pouco normais e que a Microsoft tem tentado rapidamente corrigir.

Um dos mais recentes, e provavelmente o que mais chamou à atenção, permitia que a bateria do portátil fosse carregada e que ultrapassa-se os 100%. Esse foi finalmente corrigido e está em testes já neste sistema.

Um bug estranho do Windows 11

Apresentado por um utilizador no Reddit, este bug do Windows 11 era completamente diferente do que já tinha surgido até à data. Do que este descreveu nesta plataforma, e numa utilização normal, a carga da bateria do seu portátil não interrompia a carga aos 100%, continuando para valores mais elevados.

Não ficou, na altura, clara a razão porque esta situação acontecia, mas a Microsoft prometeu focar-se nesse problema, para que o corrigisse de forma rápida. sem se comprometer com datas, referiu apenas que o bug já estava a ser avaliado e que seria resolvido assim que possível.

Microsoft corrigiu este problema

Esse momento surgiu agora, com a chegada da mais recente build do Windows 11. A build 22523, lançada esta semana e a última do ano de 2021, tem já a correção para este bug, com uma nota de que o indicador de bateria do Windows já não deverá passar dos 100%.

Caso a correção criada não apresente problemas, esta será muito em breve promovida para a versão estável do Windows 11. Apenas nessa altura será alargada a todos os utilizadores e deixará de estar limitada a quem está no programa Insiders.

Uma bateria nunca passará dos 100%

Esta foi uma build que trouxe para o Windows muitas mais novidades. A mais visível foi o passo dado pela Microsoft para abolir de vez o Painel de controlo do Windows. A gigante do software quer concentrar todas as configurações do sistema na app Definições.

Estará assim resolvido mais um bug do Windows 11, um dos mais estranhos até à data. Nunca uma bateria poderá carregar para além dos 100%, mesmo que o Windows 11 diga o contrário e até o tente materializar.