O OxygenOS 12 com Android 12 voltou para os OnePlus 9 e 9 Pro

As principais marcas do universo Android têm estado atarefas para lançar o Android 12 e assim dar aos utilizadores acesso à mais recente versão do sistema da Google. Esta não tem sido uma tarefa simples e vários problemas surgiram entretanto.

Uma das marcas que se viu obrigada a colocar em pausa esta atualização foi a OnePlus. Com o OxygenOS 12 pronto para os OnePlus 9 e 9 Pro, a marca teve de colocar um travão. Agora esta versão está de volta e espera-se que isenta de problemas.

Os problemas do OxygenOS 12

Foi na passada semana que a OnePlus lançou para os seus modelos mais recentes a esperada atualização para o Android 12. Com o OxygenOS 12 a marca incorporava as mais recentes novidades que a Google preparou, bem como era a sua integração com o sistema da OPPO.

Esta atualização depressa começou a apresentar problemas, tendo de ser retirada e deixada de ser disponibilizada para estes modelos. As queixas acumulavam-se e mostravam um sistema que não tinha a estabilidade esperada e que era necessária.

OnePlus traz de volta ao 9 e 9 Pro

A OnePlus depressa colocou as suas equipas a avaliar estes problemas, para os corrigir e para voltar a lançar esta versão. Pois foi apenas necessário um curto período de tempo para que tudo voltasse ao normal. As correções surgiram e o OxygenOS 12 está novamente disponível.

Tal como esperado, esta versão não traz qualquer novidade ou melhoria. Focou-se em resolver os problemas detetados, para assim atingir a maturidade que os utilizadores esperam. Os OnePlus 9 e 9 Pro podem novamente iniciar o processo de atualização.

Ainda não ficou tudo resolvido com o Android 12

Ainda que tenha tratado dos problemas maiores, a equipa da OnePlus deixou ainda algumas situações por resolver. Assim, ainda não é possível usar o preenchimento automático no Chrome e a falta de acesso ao modo Ultra HD 48M/AUX na GCam.

Está assim recuperada a versão que abetr o acesso ao Android 12 na OnePlus. Novo modelos vão seguir-se para receber o OxygenOS 12 e todas as novidades que a Google preparou para o seu novo sistema.