Com cada vez mais carros elétricos nas estradas, as apps como o Waze ou o Google Maps precisam de se adaptar e passar a oferecer informação relevante para estes veículos. A aposta ter mesmo de ser no que os distingue, ou seja, a sua fonte de energia.

Assim, e para dar o passo necessário, o Waze tem agora uma surpresa para todos os que têm um carro elétrico. Passou a apresentar os pontos de carregamento e a contar com estes para os cálculos das viagens.

Waze tem novidades para os carros elétricos

Não é ainda uma medida global, mas o Waze anunciou que conta já com os postos de carregamento de carros elétricos no seu serviço de mapas e de trânsito. Esta novidade está ainda limitada aos EUA e resulta de uma parceria com a Volkswagen, a dona rede Electrify America.

Isto significa que os condutores que usem estes carros elétricos podem passar a contar com os carregadores da Volkswagen como pontos de paragem nas suas viagens. A informação surgirá como qualquer outro posto de abastecimento para veículos.

O Waze quer com esta novidade alargar ainda mais a sua oferta, abraçando agora os carros elétricos. Apesar de ser algo esperado, a empresa não comentou sobre o alargamento desta proposta para outros países num futuro próximo.

Informação de carregadores já existia noutros serviços

Na verdade, esta novidade já estava disponível em Portugal, ainda que não de forma oficial e suportada pela Waze. Os pontos de carregamento de carros elétrico já podiam ser consultados no nosso país, mas como resultado do esforço da comunidade portuguesa de Editores Voluntários do Waze.

É também o repetir de uma informação que o Google Maps já tem há algum tempo. O (outro) serviço de mapas e trânsito da Google tem disponível a lista de pontos de carregamento de carros elétricos. Aliás, já há marcas que oferecem este serviço “nativo” para os proprietários dos elétricos fazerem o cálculo das viagens.

Ainda assim, é uma excelente adição para o Waze, que deverá alargar esta sua proposta para outros países e para outras redes de carregamento.