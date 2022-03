A cada nova versão do Windows 11, a Microsoft traz para o seu sistema melhorias e novidades. Estas incorporam-se de forma transparente e todos os utilizadores podem tirar proveito destas alterações.

Com a última build, que chegou esta semana, a Microsoft trouxe novamente novidades. Uma destas é uma excelente ferramenta, dedicada a editar vídeos, mas há muito mais a descobrir no que está presente na build 22572.

Esta nova versão dedicada ainda ao programa Insider parece ser um marco importante para o Windows 11. Mais do que as novidades visíveis, esta traz uma mudança para o Explorador de ficheiros, que passa a ter os muito esperados separadores.

Claro que a presença do novo editor de vídeos é também importante, ainda mais que traz para o Windows 11 uma das últimas compras da Microsoft. Falamos do Clipchamp, que renova tudo o que estava já disponível para este novo sistema.

Esta novidade está já acessível o Menu Iniciar e pode ser explorada. Com uma interface simples e muito lógica, esta nova oferta da Microsoft consegue mudar tudo o que o Windows 11 tem disponível. Fica mais simples editar vídeos, ao mesmo tempo que se usa ferramentas profissionais.

Algo que a Microsoft trouxe com a compra da Clipchamp foi uma integração única com os seus serviços cloud. Falamos da óbvia associação ao OneDrive para gravação de ficheiros, mas também ferramentas de texto-para-voz assentes na rede Azure.

Além desta novidade, a nova build traz também melhorias na pesquisa do Windows 11. Esta será mais interessante e útil para os utilizadores. A pesquisa terá no Windows 11 informação adicional e que poderá contextualizar os utilizadores da Microsoft na sua utilização.

Com estas mudanças e melhorias, fica claro que a Microsoft está a rechear o Windows 11 de novidades importantes. Todas as ferramentas vão chegar e ser instaladas no sistema de forma automática, ficando prontas de imediato para serem exploradas.