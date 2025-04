Windows 11 permite agora instalar atualizações de segurança sem reiniciar o PC

A funcionalidade "Hotpatching" chegou ao Windows 11 e promete revolucionar a forma como as atualizações de segurança são geridas. Esta funcionalidade permitirá a instalação de atualizações essenciais sem a necessidade de reiniciar o computador - um dos incómodos mais persistentes para os utilizadores do sistema operativo da Microsoft.

Benefícios do Hotpatching para os utilizadores do Windows 11

O Hotpatching foi anunciado pela Microsoft como parte da atualização Windows 11 24H2. Originalmente prevista para o início de 2024, esta tecnologia deu os seus primeiros passos na compilação 26058 do programa Windows 11 Insider.

Ao reduzir os ficheiros binários necessários, as atualizações são não só mais rápidas, como também otimizam o uso de recursos do sistema.

De acordo com a Microsoft, esta inovação traz diversas vantagens, sobretudo ao nível da segurança: as atualizações passam a estar ativas de imediato após a sua instalação.

Além disso, estas atualizações mais frequentes alinham-se com o calendário mensal de segurança da Microsoft, garantindo que os dispositivos estão sempre protegidos sem reinicializações constantes.

Como funciona?

Conforme descrito no IT Pro Blog da Microsoft, o ciclo das atualizações em "hotpatch" segue uma estrutura trimestral. O Windows 11 receberá uma atualização completa, com melhorias de segurança e correções cumulativas, a cada mês de janeiro, abril, julho e outubro, exigindo um único reinício.

Nos dois meses subsequentes, aplicam-se atualizações adicionais de segurança sem insistir em reinicializações. As atualizações de funcionalidades e outras melhorias são adiadas para o ciclo seguinte, o que diminui a necessidade de reiniciar de doze para quatro vezes por ano.

Um ponto a destacar é que, atualmente, o Hotpatching está limitado à versão Enterprise do Windows 11 24H2. Inicialmente, apenas estará disponível para as organizações que utilizam as versões Enterprise E3, E5, F3, Education A3, A5 e Windows 365 Enterprise.

A funcionalidade foi confirmada para dispositivos x86 com processadores Intel e AMD, enquanto que nos sistemas ARM continua em fase de pré-visualização pública. Ainda não há informação sobre quando estará acessível às versões Home e Pro do Windows 11.

