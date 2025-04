Temos 10 vouchers para a Maratona da Europa, em Aveiro. Aceita o desafio?

Se está indeciso entre levar-se, ou não, ao limite, desafiando-se a correr uma maratona, temos um empurrão para lhe dar: habilite-se a ganhar um dos 10 vouchers para a "Maratona das Mil Emoções".

Com as águas calmas dos canais e os moliceiros que deslizam pela Ria, Aveiro é mais do que um cenário pitoresco: é um vulcão de cultura, inovação e sustentabilidade, onde a tradição se une à modernidade.

Com indústrias de vanguarda, uma rica herança natural e uma hospitalidade calorosa e apaixonante, Aveiro traduz-se num convite irresistível para explorar, saborear e apaixonar-se pela sua diversidade incrível.

A cidade e região aguarda os corajosos atletas que, no dia 27 de abril, percorrerão as suas estradas, em mais uma Maratona da Europa.

Desde 2023, a Maratona da Europa é Prova Oficial da World Athletics com o selo de Road Race Label. Uma patente que coloca Aveiro na rota das melhores maratonas mundiais.

Este é resultado do envolvimento total de todos os Parceiros Oficiais envolvidos na construção de um projeto que pretende afirmar-se num nível de excelência mundial.

Ganhe um dos 10 vouchers e sinta o poder das mil emoções!