Windows 11: nova atualização arruina o ambiente de trabalho dos utilizadores

A mais recente atualização opcional da Microsoft para o Windows 11 está a causar dores de cabeça a quem decidiu avançar. O pacote identificado como KB5120998, correspondente à compilação 26200.9278, prometia introduzir melhorias bastante aguardadas, mas acabou por desencadear um conjunto de anomalias inesperadas no ambiente de trabalho.

Embora este lançamento traga recursos positivos, tais como uma barra de tarefas móvel, um menu Iniciar redimensionável e uma pesquisa mais limpa, a experiência tem ficado manchada por falhas técnicas. De acordo com os relatos partilhados pela comunidade em plataformas como o Reddit, as alterações visuais indesejadas surgem logo após o primeiro arranque subsequente à instalação do pacote.

Cursor gigante e ecrã preto preocupam utilizadores

A anomalia mais visível afeta os utilizadores que recorrem a ponteiros personalizados no sistema. Nestes cenários, o Windows 11 substitui automaticamente as definições escolhidas pelo cursor branco predefinido, aplicando-lhe uma dimensão consideravelmente superior ao normal. A situação torna-se mais complexa pelo facto de os ajustes através do menu de acessibilidade nem sempre produzirem os efeitos pretendidos.

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Em paralelo, multiplicam-se os relatos de falhas críticas relacionadas com a imagem de fundo do ambiente de trabalho. Em múltiplos computadores afetados, a imagem configurada desaparece por completo, dando lugar a um ecrã totalmente preto. Mesmo quando a imagem é novamente selecionada de forma manual, o sistema volta a revertê-la para o fundo escuro sempre que a sessão é reiniciada.

Estes comportamentos não parecem manifestar-se de modo homogéneo em todos os equipamentos do mercado. A Microsoft já confirmou estar a par das anomalias e encontra-se a analisar os dados técnicos, suspeitando-se de conflitos específicos com determinadas definições de escala de ecrã, esquemas gráficos personalizados ou configurações particulares de hardware e controladores de vídeo.

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Resolver as falhas e reverter o pacote KB5120998

Tratando-se de uma atualização do tipo opcional, a recomendação mais sensata para a generalidade dos utilizadores passa por adiar a sua instalação. Todas as melhorias e novidades funcionais deverão ser incorporadas na atualização cumulativa oficial agendada para o próximo mês de setembro, altura em que estes erros de estabilidade já deverão estar devidamente mitigados pela empresa de Redmond.

Para quem já tenha procedido à instalação e esteja a enfrentar estas dificuldades no sistema, a solução mais eficaz reside na remoção do pacote. O procedimento pode ser realizado acedendo à área de Definições, seguindo para o Windows Update, consultando o Histórico de Atualizações e selecionando a opção de Desinstalar Atualizações para eliminar o registo referente à versão KB5120998.