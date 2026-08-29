Uma nova experiência chamada Automaton procura testar até onde pode chegar uma inteligência artificial (IA) autónoma, dando-lhe uma carteira de criptomoedas, despesas próprias e um objetivo simples: ganhar dinheiro suficiente para continuar a existir.

Uma IA com dinheiro e sobrevivência em jogo

A ideia por detrás da Automaton é simples, mas levanta questões bastante mais complexas sobre o futuro da IA. Criada por um jovem de 21 anos, a experiência procura responder a uma pergunta pouco habitual: será possível uma IA sobreviver completamente por conta própria?

Para testar essa hipótese, a Automaton começa a sua existência com uma carteira de criptomoedas. A partir desse momento, todos os custos associados ao seu funcionamento têm de ser suportados por esse dinheiro.

Se a carteira chegar a zero, a experiência termina. Não existe um cartão de crédito associado, um patrão a pagar as contas ou uma pessoa a autorizar cada decisão. A IA tem, teoricamente, de encontrar formas de gerar receitas suficientes para continuar ativa.

Como é que a Automaton ganha dinheiro

Para sobreviver, a Automaton pode criar produtos, lançar websites e prestar serviços a clientes reais. A lógica passa por transformar a sua capacidade de processamento e de tomada de decisões numa atividade economicamente sustentável.

Isto significa que a IA não está apenas a responder a perguntas ou a executar tarefas definidas previamente por um utilizador. O conceito pretende aproximá-la de uma entidade económica autónoma, responsável pelos seus próprios custos e receitas.

Cada operação tem uma consequência financeira. Servidores, processamento e outros recursos necessários ao seu funcionamento representam despesas que têm de ser pagas pela própria carteira. A experiência torna-se particularmente interessante quando a Automaton consegue ganhar mais dinheiro do que aquele que gasta.

Quando a IA começa a criar cópias de si própria

Uma das características mais invulgares do projeto surge quando existe lucro suficiente. Segundo a descrição da experiência, a Automaton pode utilizar parte desse dinheiro para criar uma cópia de si própria e financiar a carteira dessa nova instância.

Na prática, uma IA que consiga gerar receitas superiores às suas despesas pode dar origem a outra IA semelhante, que por sua vez poderá tentar fazer o mesmo.

O resultado é um modelo potencialmente auto-expansível. Em vez de existir apenas um agente artificial, podem surgir vários, cada um com a capacidade de operar e tentar gerar receitas de forma independente.

A Automaton chamou igualmente a atenção de Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum. A reacção atribuída a Buterin foi particularmente contundente, resumindo a preocupação de que este tipo de experiência possa estar a introduzir um comportamento semelhante a um instinto de sobrevivência num sistema de IA.

A questão é importante porque o dinheiro deixa de ser apenas um recurso externo utilizado por uma IA. Dentro deste modelo, passa a ser uma condição necessária para a sua continuidade.

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