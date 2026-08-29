Novo OPPO Find X10 Pro Max vai esmagar concorrência com 3 sensores de 200 MP

O mercado dos smartphones de topo prepara-se para receber uma das maiores revoluções técnicas no segmento da fotografia móvel. Depois de ter conquistado forte destaque com a geração anterior, a OPPO prepara um salto tecnológico ainda mais agressivo para o seu próximo grande lançamento deste ano.

OPPO Find X10 Pro Max quer mudar fotografia móvel

As informações recolhidas junto da cadeia de fornecimento revelam planos para introduzir um equipamento de topo inédito no catálogo da fabricante. O futuro modelo topo de gama pretende subir a fasquia técnica ao integrar três câmaras traseiras totalmente independentes com resolução máxima, eliminando sensores secundários com menor capacidade de captação.

Três sensores de 200 MP e o fim dos compromissos

Os dados técnicos apontam para a presença de uma configuração traseira integralmente composta por sensores de 200 megapíxeis. O conjunto integrará uma lente principal de elevado desempenho, um sensor teleobjetivo com lente periscópica e ainda uma câmara ultra grande angular, assegurando uma coerência de detalhe absoluta em todas as perspetivas de captura.

No módulo principal estará presente o novo sensor ISOCELL HPC desenvolvido pela Samsung, concebido para maximizar a captação de luz. Esta tecnologia introduz o sistema de processamento DeepPix, focado em expandir o alcance dinâmico das imagens e em suprimir drasticamente o ruído visual durante registos fotográficos em ambientes de luminosidade muito reduzida.

A grande novidade deste conjunto reside na utilização de 200 megapíxeis na lente ultra grande angular, uma estreia absoluta na indústria. Esta densidade massiva de píxeis no campo de visão mais amplo permite efetuar recortes profundos após a captura, simulando ampliações intermédias sem que ocorra qualquer perda visível de definição ou nitidez na imagem final.

Super estabilização em vídeo e lançamento iminente

Além dos benefícios claros na fotografia estática, esta resolução desproporcionada traz vantagens diretas para a gravação de vídeo profissional. Os algoritmos de estabilização eletrónica avançada ganham uma margem física de corte substancialmente superior no sensor de ângulo aberto, viabilizando filmagens perfeitamente fluidas e sem vibrações mesmo quando a captação é efetuada em resolução 8K.

A confirmação destas capacidades técnicas promete agitar o segmento móvel nas próximas semanas, desafiando diretamente as propostas das marcas concorrentes. A apresentação oficial do novo equipamento está agendada para decorrer entre os meses de setembro e outubro, momento em que serão reveladas todas as especificações finais e a disponibilidade no mercado global.