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“Human Reserved”: o plano de Bill Gates para salvar os postos de trabalho da IA

· Inteligência Artificial 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Júlio says:
    29 de Agosto de 2026 às 11:15

    A única coisa que ainda é permanente desde os nosso primórdios é a Roda.
    O resto é criado ou descoberto, utilizado, descartado e acaba abandonado ou destruido.
    Estes grandes “heróis ricos” da tecnologia cospem cada ideia. É a universidade que não presta, é o IA que vai tomar conta de tudo, é o futuro em Marte. Todos estes “heróis” a tentar a sua sorte para ficarem na história do… “Bem dizia o tal “bilionário” que isto ía acontecer. ”
    Este Bill Gates parece o Nikolas Tesla pouco tempo antes de morrer. Afirmava ter desenvolvido soluções definitivas para a paz mundial e para a ciência através de projetos revolucionários como o Teleforce.

    Responder
  2. AntonioS says:
    29 de Agosto de 2026 às 11:23

    As únicas profissões seguras são aquelas que podem legislar em seu benefício nomeadamente – justiça e política.

    Responder

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