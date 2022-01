Apresentado em junho do ano passado, o Windows 11 tem conquistado os utilizadores e crescido de forma muito rápida. Este é um sistema repleto de novidades e que vão muito para além da nova interface que oferece.

Com cada vez mais utilizadores, este será em breve o sistema mais usado, destronando a versão anterior e todas as outras que insistem em demorar a desaparecer. A mostrar a sua força, estão agora dados recentes que revelam que o Windows 11 tem já 16% de quota do mercado da Microsoft.

Windows 11 não para de crescer

Os novos sistemas operativos da Microsoft têm, por normal, ciclos de crescimento muito rápidos. A adesão é sempre elevada e muitos querem dar aos seus PCs e portáteis as mais recentes novidades que a Microsoft cria para as suas propostas.

Os dados mais recentes mostram que o Windows 11 entrou já num ciclo de crescimento acelerado. Este novo sistema operativo está já presente em 16% dos equipamentos que estão no mercado, segundo a informação que a AdDuplex apresentou.

Valores únicos na quota da Microsoft

Este valor é, sem qualquer dúvida, uma melhoria muito importante, em especial se forem comparados com os do final de 2021. Em novembro, altura em que a AdDuplex apresentou dados da sua análise, o Windows 11 tinha apenas 8,6%. Em apenas 2 meses conseguiu dobrar a sua base de utilizadores.

Este foi um período especial, até porque incluiu uma altura do ano onde a Microsoft consegue acelerar as suas vendas, muito por culpa das festas. Assim, é através da soma das novas instalações e dos PCs vendidos que este crescimento aconteceu.

Ainda há mercado para o Windows 10

Também interessante é ver que para o mesmo período, a versão 21H2 do Windows 10 mais que triplicou a sua base de utilizadores. Esta é a mais recente atualização deste sistema e será a que está a garantir novidades a todos os que não podem fazer a atualização para o Windows 11.

Com muitas máquinas a não poderem dar o salto para o Windows 11, será importante ver como estes 2 sistemas se vão manter a lutar entre si. É inevitável que o Windows 11 prevaleça, mas tudo dependerá da Microsoft e da forma como vai gerir os desenvolvimentos destas 2 versões.