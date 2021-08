Para além da revolução estética que é, o Windows 11 tem estado a receber algumas mudanças importantes da Microsoft. Estas alterações focam-se nas apps e no que estas podem trazer para os utilizadores e para os seus sistemas.

A Microsoft tinha prometido recentemente mudanças muito profundas em algumas app, algo que começou agora a disponibilizar. A primeira mudança chega com a app Relógio, que traz agora o tão esperado modo com Sessões de Concentração.

Foi há alguns dias que a Microsoft prometeu aos utilizadores do Windows 11 um lote muito grande de novidades nas suas apps. O relógio era o que tinha a meta mais elevada, com a chegada de novos modelos para potenciar a utilização do sistema.

A grande novidade é mesmo as sessões de concentração, que permitem ao utilizador focar-se nas suas tarefas, sem ser interrompido pelo Windows 11. Com a build lançada esta semana, a Microsoft tratou de lançar a esperada atualização da app Relógio, que pode se encontrada já na loja da Microsoft.

A grande inovação desta atualização está neste modo, que reúne um conjunto de inovações. Algo que de destaca de imediato é a integração com o Spotify, que permite ter acesso a toda a lista de músicas durante as sessões de concentração, sem terem de trocar de app.

Outra parte importante destas novidades está noutra integração com um produto Microsoft. Falamos do To Do, que dá acesso direto às tarefas que o utilizador tem para fazer e facilitando essa mesma gestão. Tudo está presente na mesma interface e sem necessidade de perder o foco.

Como é normal nestas apps, existe um registo detalhado do histórico das sessões de concentração que foram realizadas. Isso permite aos utilizadores manter controlo sobre o que tem sido realizado e ajuda a criar as suas metodologias de trabalho.

Este é o primeiro passo da Microsoft para renovar e reinventar o Windows 11 e todas as suas ofertas. As apps vão receber alterações importantes e assim melhorar o que oferecem aos utilizadores para ser ainda melhor.