A Microsoft tinha prometido novidades importantes para o Windows 11 em várias. Este sistema está ainda a revelar-se a mostrar tudo o que vai conseguir dar aos seus utilizadores, não apenas com o que oferece, mas também as apps que o acompanham.

Esse momento parece ter agora chegado, com várias novidades a chegarem com a mais recente build a ser disponibilizada. Há um conjunto de apps que foram atualizadas e ganharam novas funcionalidades e uma nova imagem.

Anunciada e disponibilizada agora, a Build 22000.132 chegou para os canais Dev e Beta do Programa Insiders do Windows 11. A Microsoft focou-se em trazer alterações importantes e necessárias para as suas apps, algo que já tinha prometido há alguns dias.

Estas apps não são novas, mas recebem agora uma remodelação completa, para se adaptarem ao Windows 11 e a toda a nova imagem que este sistema traz. Começamos com o novo Snipping Tool, que reúne a versão anterior e o Snip & Sketch.

Esta versão tem algumas melhorias, quer no processo de captar imagens e até na edição destas, que se torna agora mais rica para os utilizadores. Com o atalho (WIN + SHIFT + S) fica simples conseguir a imagem perfeita, mesmo no tema escuro, que existe agora .

Para além desta, também a app Calculadora está renovada no Windows 11. Existe o modo escuro, que se ajusta ao que o Windows 11 pode oferecer, em todas as formas desta app. Os modos disponíveis ajudam o utilizador a retirar muito mais desta simples calculadora.

Por fim, e para mostrar o que a Microsoft consegue fazer no Windows 11, também a app Mail e Calendário foram visitadas e renovadas. Aqui o foco foi todo dado à parte gráfica e à integração com o novo sistema. Há o tema escuro e os cantos estão arredondados, bem como outros elementos estão agora presentes.

Estas novidades estão já disponíveis e prontas a serem usadas por quem está a testar o Windows 11. Esta nova versão vai amadurecer e estas apps da Microsoft vão seguir o mesmo caminho, para estarem maduras no seu lançamento.