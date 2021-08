Chegou o Zorin OS 16: A distribuição Linux que substituiu o Windows 11

O Windows 10 é o sistema operativo mais popular do mundo. A Microsoft tem, provavelmente, o sistema operativo mais completo e estável do mundo. No entanto, como é natural, existem boas alternativas...e até já ao "novo" Windows 11. Os responsáveis pelo Linux Zorin OS insistem e dizem que esta distribuição tem mais que características para ser uma alternativa tanto ao Windows 10/11 como ao macOS.

Hoje foi lançado o Zorin OS 16! Conheçam as novidades.

Procura uma fantástica distribuição Linux? Instale o Zorin OS e certamente que vai ficar fã! Esta distribuição não é propriamente desconhecida dos nossos leitores e as razões para experimentar são mais que muitas.

O Zorin OS é daquelas distribuições Linux que se destaca mais do que outras pelo facto de ter algumas inovações e por ter um aspeto muito parecido com o Windows. Conheça as novidades da versão 16 desta distribuição.

Principais novidades do Zorin OS 16

Nova interface

Novo artwork

Melhor performance

Base no Ubuntu 20.04.3 LTS

kernel Linux 5.11

Mesa 21.

Flathub pré-instalado

Esta distribuição está disponível em duas verões. Uma versão gratuita e uma versão PRO que é necessário pagar. As versões Lite e Educacionais estarão disponível posteriormente.

Esta distribuição foi lançada em junho de 2019 e já foi descarregada milhões de vezes. Segundo os responsáveis, 65% dos downloads chegam de utilizadores com Windows ou macOS. De referir que esta versão do Zorin OS 16 tem atualizações durante cinco anos.

Zorin OS 16