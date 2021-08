PlayStation Now disponível por apenas 1 Euro na PlayStationStore

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou recentemente que a subscrição de 1 mês do PlayStation Now está disponível por apenas 1 Euro até ao próximo domingo, dia 22 de agosto, na PlayStation®Store.

Isto significa que, quem não tiver uma subscrição ativa do PlayStation Now pode adquirir 1 mês deste serviço por apenas 1,00€, em vez dos 9,99€ habituais.

PlayStation Now por 1€ até 22 de agosto...

De recordar que este mês foram anunciados novos jogos que se juntaram ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation e podem ser jogados tanto na PlayStation 5, como na PlayStation 4 ou num PC com Windows tal como os restantes 700 títulos já disponíveis da PS4, PS3 ou PS2, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Entre as novidades de agosto, destaque para o aclamado NieR: Automata, um RPG pós-apocalíptico de ação frenética e com uma história cativante, que está disponível até ao próximo dia 1 de novembro.

Também se juntou ao catálogo do PlayStation Now o misterioso Ghostrunner, no qual os jogadores terão a oportunidade de subir até à Torre Dharma, o último abrigo da humanidade, após uma catástrofe que acabou com o mundo. Por último, destaque para Undertale, um fantástico RPG repleto de aventura e cheio de personagens estranhas e maravilhosas.

Até dia 22 de agosto, a subscrição de 1 mês do PlayStation Now está disponível por apenas 1 Euro, só na PlayStation Store.

