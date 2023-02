Windows 11 já é usado por 30% dos jogadores da Steam

O Windows 11 é o mais recente sistema operativo da Microsoft, tendo ficado disponível no início do mês de outubro de 2021. A aceitação dos utilizadores e a adoção do novo sistema nas suas máquinas é um processo que tem sido gradual, sendo que aos poucos e poucos, há cada vez mais pessoas a abraçar a novidade da empresa de Redmond.

De acordo com as últimas informações, o Windows 11 já se encontra nas máquinas de 30% dos jogadores da plataforma Steam. E este valor já é ligeiramente maior do que o apresentado anteriormente.

Jogadores da Steam usam cada vez mais o Windows 11

São constantes as notícias que nos vão mostrando os panoramas em vários segmentos tecnológicos. Um dos mais recentes dados mostram como está o cenário de aceitação do Windows 11 entre os jogadores para PC.

Assim, de acordo com os últimos dados revelados pela popular plataforma de jogos Steam, no passado mês de janeiro de 2023 mais de 30% dos jogadores já usavam o novo sistema operativo da Microsoft. Este é um crescimento ainda lento, pois no mês de outubro de 2022, 25% dos utilizadores da Steam tinham o Windows 11 nas suas máquinas, ou seja, em cerca de 3 meses, a integração do novo sistema operativo nas máquinas dos jogadores cresceu 5%.

Pela imagem abaixo, verificamos que, em concreto, são 30,33% os jogadores da plataforma de jogos que usam o Windows 11. No entanto este é um valor que ainda está muito longe do que se passa com o Windows 10, que é atualmente usado por 63,46%. Ao todo, o sistema operativo Windows lidera sem rivais que amedrontem, estando então presente em mais de 96% das máquinas na Steam.

O Windows 7 está presente em 1,6% das máquinas da Steam, enquanto que o Windows 8 tem uma participação de apenas 0.39%.

Neste último período de análise, a adoção do Windows 10 caiu 1,96% e podemos inferir que estes utilizadores foram praticamente todos os que instalaram o Windows 11, uma vez que este apresenta um aumento de 1,91% comparaticamente à última análise, em dezembro de 2022.

Já no campo das placas gráficas, a campeã é a GeForce GTX 1650 da Nvidia, atualmente presente em 6,27% dos computadores dos jogadores da Steam.