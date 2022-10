Windows 11 já é usado por 25% dos utilizadores da Steam

O Windows 11 chegou o ano passado e ainda se encontra numa fase de aceitação, adaptação e integração por parte de muitos utilizadores. Não é novidade para ninguém que muitas pessoas acabam por sentir alguma resistência na hora de mudar e atualizar o seu sistema operativo, até porque este em questão traz algumas mudanças estéticas.

No entanto, já muitas máquinas foram atualizadas e agora os dados mais recentes indicam que o Windows 11 da Microsoft já é usado por 25% dos utilizadores da plataforma de jogos Steam.

25% utilizadores da Steam já usam o Windows 11

Depois da chegada do novo Windows 11, foi interessante ver a aceitação por parte dos utilizadores, como também a resistência e recusa por parte de outros. Mas no que respeita à popular plataforma de jogos Steam, fomos vendo que, gradualmente, havia cada vez mais pessoas com as suas máquinas atualizadas com o mais recente sistema operativo da Microsoft. Os últimos dados, de junho deste ano, mostravam que já quase 22% dos computadores no serviço da Valve tinham o Windows 11.

Mas os mais recentes valores apresentados pela Steam revelam que atualmente o Windows 11 já é um dos sistemas operativos mais usados pelos jogadores no serviço de jogos. Em termos concretos, cerca de 25% de todos os utilizadores da plataforma da Valve já usam o novo sistema da Microsoft. Como tal, o Windows 11 é agora o segundo sistema operativo mais usado pelos jogadores da Steam no passado mês de setembro, logo a seguir ao Windows 10, como seria de esperar, o qual se encontra em 71% das máquinas.

Relativamente ao mês anterior, o Windows 10 caiu 0,72% e o Windows 11 cresceu 1,05%. E estes resultados podem ser vistos como uma tendência para a mudança.

Nvidia é líder das gráficas e Intel dos processadores

Para além dos sistemas operativos, a Valve também revelou outros dados, como as marcas de placas gráficas que mais existem na plataforma. E a grande líder é, sem dúvida, a Nvidia. Do TOP das 15 GPUs mais usadas na Steam, as primeiras 14 são Nvidia GeForce, sendo que a décima quinta pertence às Radeon da AMD.

Em termos gerais, 76% dos jogadores da Steam usam placas gráficas da Nvidia e 14% usam as da AMD. Já as GPUs da Intel, são usadas por 8% dos utilizadores e, neste caso, não se trata das novas Arc, mas sim de chips com gráficos integrados.

Já no campo dos processadores, também sem grandes surpresas a Intel surge em primeiro lugar, estando em 68% das máquinas, mais do que o dobro da AMD, com 31%.

Pode ver todos os resultados aqui.