A apresentação dos novos Pixel 7 deu espaço à Google para mostrar o que tem andado a fazer e definir o que será o padrão no Android nos próximos meses. Estes novos smartphones chegam também com o Pixel Watch, que quer ganhar o seu espaço.

Esse evento teve ainda espaço para mostrar novidades que irão chegar com o Android em breve. No meio de tanta novidade, houve ainda tempo para a Google aproveitar e enviar mais alguns recados à Apple e às suas decisões.

Evento Pixel aproveitado pela Google

A Google tem tentado levar a Apple a adotar alguns dos seus novos padrões para a comunicação segura e com extras importantes. Falamos do RCS, que a Google assumiu como sendo o futuro para as mensagens e que tem já implementado no Android e em vários clientes.

Assim, durante o evento Made by Google 2022, a Google não perdeu a oportunidade de enviar mais recados à sua rival. Voltou a mostrar como está empenhada em tornar o RCS o padrão e como este poderá ser o futuro para este serviço que todos usamos.

RCS: o foco dos recados enviados à Apple

Em palco, a Google criticou a Apple por esta não adotar o RCS para melhorar as mensagens de texto. A gigante das pesquisas nunca se referiu de forma clara à Apple, mas ficou claro que o destinatário era a gigante de Cupertino, tal como aconteceu noutras vezes.

Esta parece ser uma oportunidade perdida, até porque a Apple já deixou claro que não pretende adotar o RCS. O próprio Tim Cook respondeu recentemente a um jornalista que o questionou sobre esta opção que "era melhor comprar um iPhone".

Novidades antigas do Android no iOS

Outra mensagem indireta que foi enviada pela Google à Apple está na deteção de acidentes. Foi mostrado em palco que o Android já tem esta novidade há 3 anos e que assim não é uma novidade. Há também a chegada do always-on display ao iPhone 14, algo que está presente nos Pixels desde o lançamento do Pixel 2 em 2017.

No meio de tantas novidades da Apple que, aparentemente, foram inspiradas no Android, apenas uma parece ficar de fora. O RCS, que a Google queria no iOS é simplesmente ignorado e não vai ser uma realidade no iPhone.