O iOS 16 tem sido afetado com alguns bugs estranhos e que têm limitado a utilização do iPhone em apps como o Instagram e outras. Estas ficam sem acesso à câmara e a outros elementos essenciais.

Agora o problema inverteu-se, continuando a não poder usar o Instagram no iOS e no iPhone. A app está limitada e simplesmente não pode ser usada, desde a sua última atualização.

O Instagram é por agora uma das principais redes sociais, em especial para a utilização num smartphone. A partilha de fotografias e vídeos curtos é o interesse dos utilizadores, que também se deliciam a ver o que outros colocaram neste serviço da Meta.

No entanto, a mais recente atualização da app está a limitar a sua utilização. As queixas acumulam-se há alguns dias.

Weird iOS 16 bug where Instagram flat out refuses to open. Restarted the phone any everything. Anyone else have this? pic.twitter.com/YDXTfTlLrg — Anil (@AnilGanti) October 4, 2022

As queixas são já muitas e mostram que sempre que se abre a app, simplesmente volta a ser fechada, sem ser apresentada qualquer mensagem. O processo de arranque é cancelado e o utilizador fica sem qualquer informação que possa ajudar a detetar o problema.

A causa não é conhecida, ficando apenas balizada na mais recente atualização do Instagram e a maioria no iOS 16 e posterior. As normais tentativas de resolver o problema estão a falhar, pelo que é descrito nas redes sociais. Eliminar e reinstalar é o mais vezes aplicado, mas não é suficiente para contornar o problema.

Dear @instagram please fix this very annoying #instagrambug tried restarting iPhone - installing / uninstalling and nothing… pic.twitter.com/Odtz4EbqHe — Luke Springhart (@SpringhartLuke) October 4, 2022

Para resolver o problema no iPhone e no iOS, terá de ser criada uma nova atualização do Instagram. Esta deverá surgir dentro de dias e eliminará de vez esta situação. Não se sabe ainda quando deverá surgir, mas é esperada para os próximos dias.

Esta não é certamente uma situação normal, mas mais uma vez afeta o iOS e o iPhone, que tem estado debaixo de fogo nas últimas semanas. Poderá ser simples de resolver, mas a verdade é que está a afetar os utilizadores há alguns dias.