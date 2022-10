Meta Business Suite: Gestão simples de páginas no Facebook

Se há alguns anos os gestores de redes sociais tinham de usar ferramentas de terceiros para gerir páginas no Facebook, hoje em dia já não é bem assim. O Facebook lançou, já há algum tempo, a sua própria ferramenta de gestão de páginas no Facebook e as funcionalidades são várias.

Hoje vamos mostrar as principais funcionalidades do Meta Business Suite.

Meta Business Suite: Gestão do Facebook e do Instagram

O Meta Business Suite é uma ferramenta para dispositivos móveis e desktop onde as empresas podem aceder a um conjunto de funcionalidades para ter sucesso no Facebook e no Instagram.

Atualmente, o Meta Business Suite contém ferramentas para realizar publicações, escrever mensagens, analisar insights e ainda funcionalidades ao nível da publicidade para melhorar a experiência de gerir a comunicação de uma empresa.

Na interface principal do Meta Business Suite, é possível ver todos os alertas críticos, as mensagens, os comentários e outras atividades na maior rede social do momento. Dessa forma, pode facilmente priorizar e gerir as atividades da sua empresa ao longo do dia. Pode configurar uma resposta personalizada para perguntas comuns e criar um atalho para simplificar as respostas.

Outra das funcionalidades importantes é o módulo de estatísticas (Insights), que nos fornece um conjunto vasto de dados que nos permitem, certamente, melhorar a comunicação.

Para aceder ao Meta Business Suite basta que se autentique com a conta do Facebook associada à sua empresa. Depois basta aceder a business.facebook.com através do PC (ou dispositivos móveis). Existem também apps para Android e Apple.

De referir também que estando associada a conta do Instagram, é também possível gerir os conteúdos dessa rede social.