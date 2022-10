Elon Musk: Camião elétrico Tesla Semi chega ao primeiro cliente a 1 de dezembro

O camião elétrico e com condução semi-autónoma da Tesla está há anos a ser anunciado, mas sem uma luz ao fundo do túnel, depois de sucessivos atrasos para o início da sua produção.

Contudo, agora é oficial. Elon Musk anunciou que o camião Tesla Semi será entregue a 1 de dezembro ao seu primeiro grande cliente.

Foi através da rede social que, em breve, será sua, que Elon Musk fez mais um grande anúncio que irá marcar o futuro da Tesla. O tão esperado Tesla Semi, o camião elétrico, já tem data para chegar ao primeiro cliente.

Foi em julho que se começou a ter como certo o início da produção do camião da Tesla, ainda que não houvesse confirmação oficial. Agora Musk avançou que a produção já tinha iniciado e que no dia 1 de dezembro, os primeiros veículos iriam chegar à Pepsi, sendo este o seu primeiro grande cliente.

Além da Pepsi, também a Walmart - cadeia de supermercados norte-americana - estaria interessada nos camiões elétricos da empresa.

Em 2017, a PepsiCo reservou 100 camiões da Tesla, com o objetivo de reduzir os custos de combustível e as emissões da frota. Cada camião deverá ter um custo na ordem dos US$ 180.000, com uma redução de impostos prevista de até US$ 40.000 sob um programa de subsídios dos EUA aprovado pelo Senado.

Não é claro ainda quando camiões serão entregues à Pepsi nesta primeira fase, um transporte que deverá garantir uma autonomia de cerca 800 km.