A Microsoft tem muito espaço para melhorar o Windows 11, dando-lhe algumas funcionalidades. Estas têm estado a surgir de forma gradual e agora surgiu mais uma novidade. Todos os que quiserem ver a password de qualquer rede Wi-Fi vão poder fazê-lo de forma fácil, finalmente!

Apesar de não ser impossível, recordar uma password Wi-Fi no Windows 11, e nas versões anteriores, não é um processo simples. A Microsoft não tinha até agora esta informação num local de fácil acesso e obrigava a usar o DOS ou a PowerShell, ou em alternativa vários passos dentro da configuração.

Sabe qual é a password da rede Wi-Fi?

Esse cenário vai mudar em breve, com uma novidade que a Microsoft trouxe agora para a última build (23466) do programa Insider. Uma nova opção presente em cada rede Wi-Fi, dentro das definições, dá acesso à informação pretendida pelo utilizador.

Bastará clicar nesta nova opção e rapidamente vai surgir a password de acesso à rede Wi-Fi. Esta poderá ser depois copiada e passa a qualquer outro utilizador que necessite. De destacar que o utilizador não precisa de estar ligado a essa rede para aceder à password.

Há mais novidades da Microsoft no Windows 11

Outra novidade que a Microsoft trouxe nessa build do Windows 11 foi a capacidade de dar acesso rápido às definições avançadas. Com este atalho, o utilizador pode ter num único local as opções mais relevantes e que estavam colocadas fora desta área.

Claro que esta build do Windows 11 traz muitas mais novidades da Microsoft, em várias áreas. Teremos uma nova ferramenta de backup deste sistema, para facilitar a sua reposição, e até alterações na barra de tarefas, que aqui já permite que as janelas das apps não sejam agrupadas.

Com estas pequenas melhorias, no Wi-Fi e não só, a Microsoft volta a mostrar como o Windows 11 ainda pode ser melhorado. Depois de passar por algum tempo de testes, as novidades vão certamente ser alargadas a todos os utilizadores deste sistema operativo.