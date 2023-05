Com o crescimento da Inteligência Artificial, estarão as nossas vidas em risco?

Muitas são as opiniões relativamente ao crescimento e propagação de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial. Mas no limite, estarão vidas em risco?

As vozes com preocupações relativas aos perigos da IA continuam a ecoar e agora foi a vez do antigo CEO da Google partilhar os seus pensamentos. Eric Schmidt, disse aos convidados no CEO Council Summit do The Wall Street Journal que a IA representa um "risco existencial" que pode fazer com que muitas pessoas sejam "feridas ou mortas".

Não considera que essa ameaça seja séria neste momento de desenvolvimento, mas vê um futuro próximo em que a IA pode ajudar a encontrar falhas de segurança de software ou novos tipos de biologia. É importante garantir que esses sistemas não sejam "abusados ​​por pessoas más", diz o executivo veterano.

Mas terá ele uma solução para a regulamentação da IA? Não e acredita que não haverá um regulador específico para IA nos EUA. Ele foi um dos participantes de uma Comissão de Segurança Nacional sobre IA que abordou temas como a tecnologia e publicou um relatório de 2021 onde determinava que os EUA não estavam prontos para o impacto da tecnologia.

Eric Schmidt junta-se assim a um número crescente de magnatas conhecidos que defendem uma abordagem cuidadosa em relação à IA. O atual CEO do Google, Sundar Pichai, alertou que a sociedade precisa se adaptar à IA. Enquanto o líder da OpenAI, Sam Altman, expressou preocupação de que autoritários possam abusar desses algoritmos.

Em março, vários líderes e investigadores do setor, incluindo Elon Musk e Steve Wozniak, assinaram uma carta aberta a pedir às empresas que interrompessem a aprendizagem de sistemas de IA por seis meses, para haver tempo para repensar a segurança e as implicações éticas do seu trabalho.

Já várias questões éticas foram levantadas em relação às questões de direitos de autor, plágio, desinformação ou acesso a dados confidenciais, entre muitas outras questões, nomeadamente o desemprego acelerado e a incapacidade de resposta por parte da sociedade a esta situação.