Reciclagem a acontecer: baterias dos BMW i3 estão a alimentar os concertos dos Coldplay

Os Coldplay despediram-se, há dois dias, de Coimbra e estão, agora, prontos para dar música aos espanhóis, em Barcelona. A alimentar todo o espetáculo pirotécnico com que têm presenteado o público, estão baterias recicladas... fornecidas pela BMW!

Em 2013, a BMW lançou o seu primeiro veículo de série com zero emissões. Depois de muitos quilómetros, a fabricante alemã decidiu pôr termo à produção do i3, no verão do ano passado.

Apesar de terem saído da estrada, a BMW não descartou as suas baterias e os restantes componentes. As primeiras, por exemplo, estão a ser utilizadas, ainda que para um fim completamente diferente daquele que era (talvez) esperado.

A BMW associou-se aos Coldplay e à sua tour "Music of Spheres", que, só em Portugal, esgotou quatro concertos e levou mais de 200.000 pessoas a Coimbra.

Estamos orgulhosos da parceria com a BMW para criar o primeiro concerto ao vivo com baterias portáteis e recarregáveis. Esta inovação vai permitir-nos alimentar os nossos concertos com energia limpa e renovável.

Explicou o vocalista dos Coldplay, Chris Martin.

Durante quatro dias, os Coldplay deram vida ao maior espetáculo que a cidade dos estudantes já recebeu, e têm visto os seus concertos serem alimentados pelas mais de 40 baterias recicladas dos BMW i3, sem processamento adicional.

A energia é utilizada para alimentar o áudio, o vídeo, os efeitos especiais, o apoio técnico e, nas datas de Portugal e Espanha, a iluminação.

Ora, assim como aconteceu por cá, nos concertos dos Coldplay, em Barcelona - com o primeiro a acontecer já hoje -, 100% da energia necessária será fornecida por fontes sustentáveis.

Afinal, as mais de 40 baterias recicladas dos BMW i3, com uma capacidade máxima de 1.680 kWh, serão recarregadas entre os concertos com energia renovável proveniente de painéis solares fotovoltaicos, geradores alimentados por biocombustíveis e energia gerada pelo público.

Assim como aconteceu, em Portugal, o piso do Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, está preparado para aproveitar o movimento dos milhares de fãs, e as bicicletas elétricas estão prontas a serem pedaladas.