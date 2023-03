Apesar de ter ainda ativos o Windows 11 e o Windows 10, a Microsoft deverá estar já a preparar a próxima versão, o Windows 12. Este não era esperado, mas tudo indica que será uma realidade. Agora, de forma não oficial, surgiram os primeiros requisitos de hardware. Fique assim a saber se vai conseguir correr o Windows 12.

Será que vai conseguir correr o Windows 12?

O Windows 12 é ainda apenas um rumor que tem estado a ganhar forma e força. Esta é apresentada pela Microsoft como a atualização Next Valley, mas mais uma vez sem qualquer certeza oficial ou sequer uma confirmação da própria gigante do software.

Agora, vindo de uma fonte que nos habituou a ter acesso a dados antes do tempo, surge uma informação importante. Falamos dos requisitos necessários para correr o Windows 12, que começam assim a ser conhecidos e que revelam mais deste novo sistema.

Alguns certamente se perguntarão se os requisitos de hardware continuarão a aumentar. De acordo com nossas informações, deve ficar com o TPM 2.0. Ainda é muito cedo para Pluton .. o requisito de RAM pode aumentar para 8 GB.

Primeiros requisitos para este sistema operativo

Como pode ser visto, mais uma vez a Microsoft está a atualizar o que entende ser necessário para que este sistema possa ser usado. Vemos como alguns requisitos de segurança são mantidos, como o TPM 2.0, mas há ainda alguns que podem ficar de forma por agora - Proton.

A somar a isso temos mais um salto no que toca à memória mínima que poderá ser necessária para que o Windows 12 possa ser usado. Desta vez, e com esta nova versão, a Microsoft passa a requerer que estejam presentes no mínimo 8 GB de RAM.

Microsoft tem ainda muito para revelar

Assim, fica ainda mais claro que a Microsoft está a aumentar os requisitos mínimos para o seu próximo sistema operativo. Com o Windows 112 certamente que vão ser alterados os CPUs que podem ser usados, bem como a eventual presença do Pluton com o TPM 2.0. Também a memória, como vimos, vai ser ajustada para novos mínimos.

Com esta imagem agora apresentada, o Windows 12 fica um pouco mais claro para o futuro. Esperado para o segundo semestre de 2024, este sistema operativo poderá mudar novamente o cenário da Microsoft e trazer ainda mais novidades importantes.