A mudança de hora que aconteceu ontem, não deverá ter trazido problemas para os utilizadores do Windows 11. Deverá ter sido tratado de forma automática pelo sistema da Microsoft, que se ajustou de imediato para a hora certa. Mas e o que fazer se isso não aconteceu?

Qualquer sistema operativo, quer seja o Windows, o Android, macOS, iOS ou o Linux, deverá ser capaz de se ajustar quando há uma mudança de hora. Estes processos acontecem de forma automática e são completamente transparentes para a maioria dos utilizadores.

Ainda assim, nalguns casos, este ajuste automático não acontece, deixando o sistema desatualizado e com possíveis problemas. Importa assim fazer a configuração correta para rapidamente ajustar para a hora certa e eliminar de vez o problema no Windows 11.

Para validar se a configuração do Windows 11 está correta, neste campo, devem começar por abrir a app Definições. Aqui dentro, devem navegar para a zona dedicada à hora do sistema, escolhendo por isso a opção Hora idioma e depois Data e hora nas opções presentes.

O passo seguinte, para validar a configuração necessária no Windows 11, devem ativar a opção Definir automaticamente a hora e Mudar automaticamente para a hora de verão. Com estas duas opções ativadas, o sistema da Microsoft deverá ficar com a hora certa.

Por fim, caso o relógio não se tenha ajustado de forma automática, existe mais uma opção que pode ser usada pelo utilizador. Bastará carregar no botão Sincronizar agora para que os servidores de NTP (hora da Internet) possam ser contactados e o relógio acertado novamente.

Com esta configuração aplicada, no futuro, sempre que exista uma mudança de hora, o Windows 11 deverá ajustar-se de forma automática. Esta é uma mudança simples e que podem fazer mesmo que entendam que o sistema da Microsoft se tenha ajustado de forma independente.