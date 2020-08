A Microsoft reúne, duas vezes ao ano, a sua linha de atualizações de novidades do Windows 10. A mais recente destas chegou em maio e trouxe muitas novidades importantes para os utilizadores deste sistema.

Infelizmente, como tem sido referido demasiadas vezes, não foram apenas novidades a chegar. Os problemas chegaram também e um novo foi relatado, estando a afetar os SSD instalados. O problema é: pode estragá-los de forma permanente.

Um novo problema a afetar a build 2004 do Windows 10

A mais recente falha que afeta a versão 2004 do Windows 10 está localizada no armazenamento deste sistema e pode ter sequelas permanentes. De forma ainda por descobrir, o Windows 10 está a realizar validações constantes no SSD instalado.

Este problema vem de uma falha que impede que o sistema registe quando foi a última vez que uma desfragmentação foi realizada. Assim, e da forma esperada, o sistema realiza este processo sempre que este arranca.

Pode estragar o SSD deste sistema

Como resultado, o SSD é revisto e arrumado com muito maior frequência, o que provocaria uma exigência ainda maior, completamente desnecessária. Estima-se que este esforço extra poderá levar a que os SSD sofram 30 vezes mais do que em condições normais.

A Microsoft já reconheceu este problema e lançou inclusive uma solução para esta situação, ainda que de forma limitada e apenas para alguns utilizadores. Esta foi lançada no programa Insiders e irá ser testada até que possa ser lançada para todos os utilizadores.

Uma solução antes de chegar a atualização esperada

Uma solução que pode ser usada foi, entretanto, revelada. Requer a criação de novas chaves de registo. Deve ser aberta uma janela de DOS ou PowerShell com permissões de administrador e dar os seguintes comandos.

REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction" /V Enable /T REG_SZ /D N /F REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction" /V OptimizeComplete /T REG_SZ /D No /F REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout" /V EnableAutoLayout /T REG_DWORD /D 0 /F

Espera-se que a Microsoft apresente a sua solução esta semana, apesar de não existir ainda qualquer confirmação. Igualmente, a próxima patch tuesday será na semana seguinte, sendo outra altura possível para esta chegada.