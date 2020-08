A Microsoft tem apostado muito no Android e noutros sistemas para além do Windows 10. Tem-se focado muito no sistema da Google, com a oferta de soluções em várias áreas e em tudo o que os utilizadores precisam para estar mais integrados e mais seguros.

Depois de estar já em muitos sistemas operativos, o Microsoft Defender parece agora chegar aos smartphones e em especial ao Android. É ainda uma versão de testes, mas que no final estará limitada apenas a alguns utilizadores.

Ainda mais segurança para o Android

O Microsoft Defender tem crescido ao longo dos anos e é hoje uma das melhores soluções de segurança do mercado. Esta cada vez mais integrado no Windows 10, mas tem tentado crescer para outras áreas igualmente importantes para os utilizadores.

Assim, vimos chegar as versões dedicadas a sistemas como o Linux ou o macOS, prometendo a mesma segurança que o Windows 10 já tem disponível. Claro que não ficou por aqui e agora tem uma novidade para os smartphones Android.

Microsoft Defender vai proteger os smartphones

Na verdade, esta versão já tinha sido prometida e até avançada pela própria Microsoft. Esteve a ser desenvolvida nos últimos meses e agora chegou finalmente à Play Store. Como tal, pode ser instalada por todos os que quiserem testar esta solução.

No entanto, e por ser uma solução de segurança virada para os ambientes corporativos. Assim, requer que o utilizador tenha uma conta Microsoft 365 E5 válida e que esteja configurado para usar esta solução de segurança.

Infelizmente ainda não é para todos

Tal como outras soluções de segurança, esta promete avaliar os APK instalado no Android. Garante ainda a segurança das navegações na Internet, impedindo o acesso a sites inseguros e com conteúdos maliciosos.

O acesso está garantido por agora, podendo ser instalada de forma simples. Infelizmente, nem todos podem tirar partido desta oferta e estar assim ainda mais protegido, com esta oferta da Microsoft para os utilizadores Android.