As atualizações do Windows sempre foram uma questão muito sensível, ainda mais agora que temos o Windows 10 e o Windows 11 a receber novidades. Estas nem sempre são isentas de problemas, que impactam depois o sistema da Microsoft.

Com uma atualização recente, focada na segurança e na resolução de problemas, não se esperavam problemas. Afinal, as KB5012592 e KB5012599 não estão imunes a falhas e as queixas já se começaram a acumular no Windows 10 e no Windows 11.

A Patch Tuesday de abril trouxe para os mais recentes sistemas da Microsoft as necessárias atualizações. Estas estão marcadas como KB5012592 e KB5012599 e corrigem várias questões de segurança nos Windows 10 e no Windows 11. Estas correções são similares, dado que os sistemas são próximos um do outro.

Os problemas da KB5012592 que surgem no Windows 11

São vários os locais onde os utilizadores do Windows 11 estão a relatar problemas com esta atualização recente. A sua instalação parece estar a falhar, mostrando erros pouco claros no sistema da Microsoft: 0x800f081f, 0xc1900101 e 0x800f0988.

Curiosamente, a Microsoft mostra que este problema pode ser simples de resolver e que já antes tinha mostrado esta solução. O Windows 11 requer pelo menos 2 horas de acesso à Internet antes da atualização e pelo menos 6 horas depois. Assim, o ideal é mesmo esperar antes de realizar a instalação.

KB5012599 no Windows 10 também traz algumas falhas

Por outro lado, e na mesma linha de atualização da Microsoft, o Windows 10 recebeu o KB5012599 na Patch Tuesday. Este procura também corrigir algumas situações que precisam de atenção, para evitar problemas aos utilizadores.

Novamente o problema está no processo de instalação, que agora é interrompido após descarregar toda a atualização. Na instalação este fica bloqueado por um período largo, apresentando depois o progresso nos 20%, saltando no fim para os 100% e apresentado do erro 0x800f0831.

A Microsoft deverá resolver estas 2 situações muito em breve e de forma definitiva. Estão a impedir o correto funcionamento do Windows 1 e do Windows 11, o contrário do que a Microsoft esperaria para os seus sistemas.