Se as grandes novidades do Android chegam com as atualizações que a Google lança, a gigante das pesquisas tem outras formas de trazer melhorias e correções ao seu sistema. Estas chegam quase sempre de forma silenciosa e sem pompa.

Claro que estas precisam de visibilidade, para serem conhecidas pelos utilizadores. A Google quer mudar este cenário e mostrar-lhe de forma mais clara as novidades do Play Services do Android. Veja como o vai fazer e melhorar ainda mais o Android.

Os Play Services do Android têm um papel importante e essencial no sistema operativo da Google. Estes conseguem ser há algum tempo um ponto central onde a gigante das pesquisas e melhorias que não deixa para os fabricantes e as atualizações mensais.

Para melhorar ainda mais esta utilização, e integrar-se com os utilizadores, a Google passou a apresentar as novidades mensais do Play Services. Estes ficavam apenas numa página da gigante das pesquisas, para ser consultada por todos.

Google Play Services will soon give users a tour of new features added in each "Android Feature Drop." These cover the new features added to Google's suite of Android apps. pic.twitter.com/3jyzsCmlfC — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 25, 2022

Agora isso parece estar a mudar, com a chegada em breve de uma novidade à Play Store do Android. A Google quer dar ainda mais destaque a estas melhorias mensais que prepara e por isso vai apresentá-las aos utilizadores dos smartphones com este sistema.

Para isso, e quando a loja do Android for aberta pela primeira vez depois de uma atualização, a novidade será mostrada. Estes ecrãs pretendem revelar tudo o que a Google trouxe nessa nova versão, mostrando aos utilizadores com o que podem contar.

Por agora esta novidade parece ainda muito limitada dentro do ecossistema Android. Espera-se que em breve a Google passe a contar com esta novidade sempre que lançar alterações se correções dentro do seu sistema por este canal de eleição, o Play Services.

Se todos contam com as novas versões do Android, não podem esquecer a importância dos Play Services da Google. Tem sido por aqui que a gigante das pesquisas corrige problemas com o seu sistema e até traz novidades importantes que todos apreciam.