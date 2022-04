10 factos sobre a Google que provavelmente não conhece

A Google é hoje uma das maiores e mais conhecidas empresas do mundo não só devido ao poderoso motor de pesquisa, como também devido aos vários trabalhos nas mais variadas áreas da tecnologia. Embora a gigante seja conhecida por toda a gente, existem muitos factos não tão conhecidos.

Conheça hoje 10 factos sobre a Google que, provavelmente, nunca ouviu falar.

1. A palavra "Googlar" foi oficialmente reconhecida como um verbo em 2006

Desde o início da empresa em 1997, o seu domínio online disparou, e tornou-se uma ferramenta essencial na nossa vida quotidiana. Como prova, a palavra "googlar" foi oficialmente adicionada ao Oxford English Dictionary em Junho de 2006 e ao Merriam-Webster Collegiate Dictionary em Julho de 2006.

Este é um termo agora bastante usado para se referir a pesquisa online.

2. A Google foi originalmente chamada de BackRub

Antes da empresa ser conhecida como é agora, os co-fundadores Larry Page e Sergey Brin tinham várias ideias de nomes para o seu motor de pesquisa .

BackRub era o nome de um dos seus projetos quando eram estudantes na Universidade de Stanford em 1996. Mais tarde, os co-fundadores escolheram o nome Google como reflexo da grande quantidade de dados que estavam a ser analisados pelo seu motor de pesquisa.

3. O nome Google foi inspirado pelo número Googol

Embora o atual nome pareça acidentalmente apelativo, na realidade tem que ver com o termo matemático googol, que é o número um seguido de 100 zeros (1.0 x 10100).

Há uns tempos, correu um rumor de que o nome é na realidade uma grafia errada de googol, o que tem um pouco de verdade, pois quando o colega dos co-fundadores, Sean Anderson, também estudante da Universidade de Stanford, verificou se o domínio para googol estava disponível, escreveu "Google" em vez disso.

4. A Universidade de Stanford possui a patente do algoritmo de pesquisa original da Google

Os co-fundadores da Google Larry Page e Sergey Brin registaram uma patente para o seu algoritmo PageRank enquanto estudantes da Universidade de Stanford. O algoritmo ajuda a determinar a importância de uma página web e é apenas uma parte de como a Google classifica os resultados do motor de pesquisa.

Curiosamente, esta patente é, na realidade, atribuída à Universidade de Stanford, mas a Google obteve uma licença para a utilizar em troca de 1.8 milhões de ações.

5. Google tentou vender o seu motor de pesquisa à Yahoo

Em 1997, quando a Google ainda era uma empresa pouco conhecida, os seus co-fundadores tentaram vendê-la à Yahoo por 1 milhão de dólares. A oferta foi subsequentemente recusada.

Em 2002, a Google tornou-se mais bem sucedida, altura em que a Yahoo ofereceu 3 mil milhões de dólares para a comprar. A gigante rejeitou a oferta e exigiu 5 mil milhões de dólares, o que a Yahoo rejeitou. A empresa atingiu um valor líquido de 2 triliões de dólares em 2022.

6. O uso da Internet caiu 40% durante um blackout de 5 minutos da Google

A Google não cai com frequência, mas quando o faz, o mundo para. Durante alguns minutos, pouco antes da meia noite de 16 de agosto de 2013, houve um blackout que afetou todos os seus serviços, incluindo o motor de pesquisa, Gmail e YouTube. Durante esses poucos minutos, o tráfego da Internet em todo o mundo caiu 40% de acordo com a GoSquared, uma empresa de análise web.

Isto só serve para mostrar o quão dependentes estamos dos seus serviços.

7. 15% das pesquisas feitas todos os dias são novas

Com triliões de pesquisas feitas todos os anos, é de esperar que as pessoas estejam sempre a procurar a mesma coisa. No entanto, poderá ficar surpreendido ao saber que 15% das pesquisas feitas todos os dias no Google são novas e únicas.

8. Os benefícios após a morte

Os colaboradores da Google usufruem de alguns benefícios. Caso estes faleçam, os familiares podem ser recompensados. O parceiro/a sobrevivente recebe 50% do salário durante dez anos após o falecimento do parceiro.

9. O famoso vestido verde de Jennifer Lopez levou à criação do Google Imagens

Quase todos se lembram do icónico vestido verde da Versace que a Jennifer Lopez usou nos Prémios Grammy em 2000. No entanto, a maioria das pessoas desconhece que esse vestido verde levou à criação do Google Imagens.

Este vestido foi a pesquisa mais popular na altura. Contudo, a maioria das pessoas estava à procura de uma imagem, e não apenas de um resultado de texto. A equipa da empresa criou então o Google Imagens como a resposta a este problema.

O antigo presidente executivo Eric Schmidt descreveu as origens do Google Imagens:

Na altura, foi a pesquisa mais popular que alguma vez tínhamos visto. Mas não tínhamos uma forma segura de conseguir dar aos utilizadores exatamente o que eles queriam: a Jennifer Lopez com aquele vestido. Nasceu o Google Imagens.

10. O primeiro vídeo do YouTube foi filmado num jardim zoológico

A popular plataforma de vídeos, já conta com mais de 16 anos de existência. Foi no dia 23 de abril de 2005 que Jawed Karim, um dos co-fundadores do serviço, fez o primeiro carregamento de sempre para o site , intitulado "Me at the zoo".

Teve então início aquela que viria a ser conhecida como uma fonte de entretenimento para milhões de utilizadores da Internet.

