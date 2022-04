O mercado dos smartphones está a recuperar de forma acelerada depois dois anos em que as vendas caíram de forma muito visível. As novas propostas surgem a um ritmo acelerado, mas há agora uma análise que vem mostrar uma nova área em crescimento.

Para além do crescimento das vendas de novos smartphones, o interessem em equipamentos recondicionados está a crescer e as vendas aqui também aumentam a bom ritmo. Os argumentos são válidos e cada vez mais interessantes.

Os smartphones recondicionados são propostas interessantes das marcas. Recolhidos e preparados, estes equipamentos voltam ao mercado como propostas quase novas, capazes de dar aos utilizadores a mesma experiência dos modelos mais recentes.

Estes estão agora a ser cada vez mais uma escolha dos consumidores em diversos mercados. As vendas foram avaliadas e ficou claro que estas propostas cresceram nas compras dos consumidores, em especial porque estes procuravam smartphones com 5G presente.

Em todas as regiões avaliadas pela Counterpoint o crescimento ultrapassou os 2 dígitos, com áreas como a América do Sul a atingir valores perto dos 30%. A China, mesmo com um crescimento de 10%, é a que mais dispositivos tem comercializados.

Este é um mercado que no seu total cresceu 15% no ano passado. Em termos de comparação, o mercado dos smartphones novos, cresceu muito menos. Este conseguiu chegar apenas aos 4,5%, um valor que se sabe ter crescido face aos anos anteriores.

Em termos de marcas que mais são escolhidas pelos consumidores, os resultados são quase óbvios e até já esperados. Quem domina é a Samsung e a Apple, algo que já podemos ver no mercado e na compra de smartphones novos.

As razões para muitos para escolher smartphones recondicionados são várias. Se por um lado o fator preço é um elemento que condiciona, por outro a escolha por estes smartphones vem da vontade de poupar o ambiente e garantir que telefones já usados são reaproveitados.