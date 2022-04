Presente em cada vez mais carros, o Android Auto é a solução que muitos procuram para poder ter acesso ao smartphone e às suas apps enquanto conduzem. Este não é o espelho direto do ecrã do telefone, mas uma versão melhorada.

Assim, o acesso às apps é elevado e permite que estas se adaptem ao ecrã maior disponível. Outra possibilidade é a utilização de atalhos, que simulam comandos de voz que podemos usar. Vejam com os criar no Android Auto para o tornar mais simples de usar.

O Android Auto é uma excelente funcionalidade que a Google tem no seu sistema operativo e que a maioria pode usar nos seus carros. Numa interface simples, consegue trazer as principais apps do sistema para o ecrã do carro e permite uma interação sem mãos.

De forma a simplificar ainda mais esta utilização, o Android Auto tem uma funcionalidade que pode ser explorada. Permite criar atalhos que funcionam de forma simples e que agrupam comandos de voz que podem ser usados de forma recorrente e sem serem verbalizados.

Comecem então por aceder ao Android Auto no smartphone. Esta aplicação deverá estar disponível na zona das configurações do próprio Android, bastando ser pesquisada. Aqui dentro, devem escolher a opção para personalizar o menu e depois escolher a entrada para adicionar um atalho.

Aqui devem escolher se este atalho será para ligar a um contacto ou criar uma ação do Assistente, sendo a segunda opção a escolhida e preparar-se para criar um comando igual ao que iam ditar ao smartphone ou ao Android Auto.

Para terminar só precisam de definir 3 parâmetro do atalho. Em primeiro lugar está o comando, que devem colocar tal como o iriam ditar para o Android Auto. Em segundo lugar devem dar um nome a esse atalho, que será visível no ecrã. Por fim só precisam de gravar o atalho.

Ao ligarem o smartphone ao carro, de imediato vão ver este novo atalho no ecrã do Android Auto. Para usar, como qualquer outra app ou comando, devem carregar e esperar que este funcione da forma pretendida.

Podem repetir esta utilização sempre que quiserem, sem estar a repetir o comando de voz para o Android Auto. Podem também criar outros atalhos que pretendam, simplificando a utilização deste sistema da Google e os carros.

Esta é uma funcionalidade pouco usada e que a maioria não conhece. Torna ainda mais simples a utilização deste sistema da Google e assim facilitar os comandos que são enviados, libertando o condutor.