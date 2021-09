A grande novidade do momento é, sem qualquer dúvida, o Windows 11 e todas as novidades que está a trazer. Este novo sistema da Microsoft está a tomar forma e os testes mostram que deverá ser mais um caso de sucesso.

Com tanta atenção e foco, é natural que traga aos potenciais utilizadores uma curiosidade acrescida. É precisamente este destaque que está agora a ser aproveitado pelos hackers para atacar os utilizadores, com questões associadas do Windows 11.

O princípio usado nestes ataques é bem conhecido e tem tido um resultado grande nos últimos anos. Usam momentos-chave, como acontece agora com o Windows 11, para conseguir que os utilizadores executem código ou desativem proteções de segurança.

É isso que acontece agora com uma campanha chamada "Windows 11 Alpha". Um simples documento do Word chega por email, normalmente numa situação de phishing, e revela que a sua parte gráfica foi criada com a versão Alfa do Windows 11.

Para poder ser usado, o atacante pede ao utilizador que permita a edição e que autorize a edição de conteúdo. Uma ação aparentemente inocente que está a abrir a porta ao próprio ataque, ao permitir que seja descarregada e executada em segurança uma macro com código via VBScript.

Para além desta macro, os utilizadores acabam por permitir que sejam descarregados e instalados outros componentes de malware, desta vez em javascript. Neste caso é aberta uma porta secreta no computador, que mais tarde poderá ser usada para garantir o controlo total.

Uma avaliação do código presente mostra que este é seleto e muito específico. Faz validações por vários idiomas e apenas ataca no caso da presença de alguns domínios. O curioso é que se desativa se detetar que está a correr numa VM ou se tem menos de 4 GB de RAM presente.

Este é, infelizmente, um movimento normal em que os hackers e outros atacantes se aproveitam de momentos-chave. É por isso necessário ter muito cuidado com os emails recebidos e com o que é pedido aos utilizadores, em especial que sejam associados ao Windows 11.