Capas de silicone Apple aparecem em vídeo e “confirmam” o nome iPhone 13

Já se falou muito sobre o novo iPhone, apesar de tudo o que se tenha dito não ter um cunho oficial. Aliás, nem o nome do próximo smartphone da Apple se sabe ao certo. Será iPhone 13? Será iPhone 2021? Ou será outro nome qualquer? Bom, a lógica diz-nos que deverá ser iPhone 13. A corroborar estas informações estão umas imagens de umas capas de silicone Apple que supostamente são fidedignas e têm inscritas o nome correto.

Este vídeo que já corre na web mostra a inscrição "iPhone 13 Pro Max". A ser verdade, não há surpresa na nomenclatura.

iPhone 13 será mesmo iPhone 13...

As imagens apareceram na conta do Twitter @PinkDon1. Nelas podemos perceber que se trata de um lote de capas de proteção para iPhone. Estão empilhadas e presas com um elástico e é possível ver os rótulos "‌iPhone 13‌ Pro Max Silicone Case" com a marca MagSafe logo abaixo.

Apesar de parecer fidedigno, as imagens só por si não garantem nada. O próprio utilizador que partilha as imagens não acrescenta qualquer informação sobre o local de captação deste leak. No entanto, este é mais um indício, a juntar a outros, que suporta a convicção que será o nome que sempre se falou.

Superstição ou apenas tara pelo 13?

Há alguns utilizadores que não se mostraram interessados em receber um iPhone que fosse o 13. Isto é, o número trará às pessoas, algumas delas, algum desconforto. Aliás, conforme vimos no início deste ano, um sondagem da Sellcell, com 3 mil respostas, sugeriu que a maioria desses consumidores não queria que os dispositivos se chamassem "‌‌iPhone 13‌‌".

Então, cerca de 38% dos entrevistados disseram que a Apple deveria chamar a sua próxima série de smartphones simplesmente de "‌‌‌iPhone‌‌‌ (2021)", enquanto 26% achavam que o "‌‌‌iPhone 13‌‌‌" era o melhor nome e apenas 13% disseram que gostariam de ver o dispositivo chamado de "‌‌‌iPhone‌‌‌ 12S".

A Apple deverá trazer um equipamento muito parecido, em termos de design, como o iPhone 12, mas equipado com a mais moderna tecnologia. Para uns faz sentido ser um nome de transição, outros acham que pode ser uma continuidade à linha, como aconteceu entre o iPhone X e depois o iPhone XS.