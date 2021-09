Mesmo sendo um serviço focado no utilizador, o Spotify permite uma interação muito grande entre quem usa este serviço. Para além das partilhas de músicas e podcasts que podem ser feitas, existe muito mais para ser descoberto e até usado.

Uma das mais recentes chama-se Fusão (Blend) e permite criar listas de reprodução automáticas e partilhadas entre os utilizadores. Assim, e porque é algo muito interessante, aprenda a criar uma destas listas partilhadas. É hora de criar uma Fusão e conhecer quem as usa.

O Spotify está constantemente a criar novas formas de interação entre os seus utilizadores. As suas funcionalidades procuram criar uma proximidade grande e isso pode ser visto agora com as listas Fusão. Estas encontram o que de comum existe entre os utilizadores.

Criar uma lista Fusão no Spotify

Para criar uma destas listas de reprodução devem aceder primeiro à área de Pesquisa, localizada na barra inferior da app Spotify. Aqui dentro devem percorrer os diferentes blocos até encontrar o chamado Feitas para ti.

Aqui dentro, e logo no topo, encontram a nova lista Fusão. Devem carregar nesse quadrado verde e abrir a nova área de ligação ao utilizador. Só precisam de carregar no botão convidar, que vai abrir a partilha de um link, que o contacto deve depois abrir.

Aderir a uma lista Fusão no Spotify

Quem receber o convite só precisa de o abrir e irá aceder diretamente ao Spotify, à lista que foi criada com o utilizador. Aqui será pedido que concorde com a ligação, devendo carregar no botão Entrar.

Após avaliar os 2 perfis, o Spotify irá mostrar o seu grau de compatibilidade, com as músicas comuns entre os utilizadores. No final podem aceder à lista partilhada, que mostrará as músicas que são comuns e as que cada um trouxe para esta Fusão.

Esta pode ser a lista que unirá os utilizadores, com o que os une e o que é de comum entre ambos. É a forma simples de criar o acesso ao que mais gostamos em termos de música e receber também o que os nossos contactos têm para oferecer.