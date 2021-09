Uma das maiores queixas dos utilizadores de smartphones é a falta de atualizações, vendo os seus equipamentos abandonados ao fim de algum tempo. As marcas têm melhorado, mas ainda assim há quem considere pouco tempo de apoio.

Claro que as entidades oficiais procuram contrariar este movimento, tentando impor regras. Este cenário poderá melhorar em breve se uma proposta do governo alemão avançar, sendo exigido aos fabricantes 7 anos de atualizações.

No que toca ao lançamento de atualizações, o universo dos smartphones está uma verdadeira confusão. Se há marcas como a Apple que garantem 5 anos para os seus equipamentos, muitos outros limitam-se ao que a Google impõe aos fabricantes que usam o Android, ficando-se pelos 3 anos ou ainda menos.

A União Europeia tem em mãos projetos para mudar este cenário, mas há membros que querem mais. Segundo o que foi avançado, o Governo Federal Alemão quer aumentar para 7 anos o período em que as marcas de smartphones garantem atualizações e peças para reparações.

Com uma proposta que abrange 5 anos de atualizações e a garantia de peças para reparação, a União Europeia está agora a ser pressionada pelo governo alemão. Quer aumentar em 2 anos a proposta iniciar e assim garantir uma abrangência ainda maior par os utilizadores.

Naturalmente que as marcas estão contra esta medida agora apresentada. O grupo DigitalEurope (que conta com a Apple, Google e Samsung como membros) pretende que este período seja limitado a três anos e que as peças a disponibilizar se limitem a ecrãs e baterias.

Com planos para colocar em prática esta mudança já em 2023, a União Europeia precisa avançar com este processo. Pretendem que os utilizadores mantenham os seus smartphones mais tempo e assim aumentarem a proteção ambiental de forma indireta, mas muito efetiva.

Este é um problema com muitos anos, que se baseava apenas na necessidade de atualizações. Agora tudo toma uma nova vertente ao ser usado para combater questões ambientais e que vão garantir muitos mais anos dos smartphones em funcionamento, sem problemas ou questões de segurança.