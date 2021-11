SwiftKey: como usar o copiar/colar entre o Android e o Windows

O Windows e o Android estão cada vez mais integrados e, em breve, será ainda mais fácil utilizar as aplicações do sistema operativo da Google no da Microsoft. O teclado SwiftKey que é propriedade da Microsoft teria que abraçar esta integração e hoje todos têm acesso à possibilidade de copiar e colar conteúdo do Android e usar no Windows.

Saiba como fazer.

Quantas vezes já enviou um email para si próprio com um contacto que copiou no PC para usar no smartphone ou com uma informação importante que leu no computador, mas que precisa de consultar no smartphone?

Este cenário é frequente, mas pode acabar. Basta, para tal, ativar a sincronização do teclado SwiftKey entre o Android e o Windows.

Como usar o copiar/colar entre o Android e o Windows com o SwiftKey

Em primeiro lugar deverá certificar-se que tem a sua conta Microsoft ligada no teclado Microsoft SwiftKey no Android. Essa confirmação terá ao abrir a app, seguido de Conta, A sua conta.

Nas definições gerais da aplicação irá abrir, em seguida, a opção Introdução Avançada > Área de transferência.

Será então nesse menu que deverá ativar a opção Sincronizar histórico da área de transferência. A opção seguinte é importante que também mantenha ativada.

Do lado do Windows há alterações a fazer. Deverá aceder às Definições > Área de Transferência. Deverá então ativar as opções Histórico de área de Transferência e Sincronizar entre dispositivos.

Feitos estes procedimentos, o texto copiado vai aparecer rapidamente no smartphone Android.