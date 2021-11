Imagens da NASA mostram que o Sol teve uma semana difícil

Na quinta-feira passada, uma explosão solar foi registada no seu pico pelo Observatório Solar Dynamics da NASA. A explosão de energia causou uma ejeção de massa coronal (CME), que é essencialmente um espirro de campo magnético gigante. A luz e as partículas do CME atingiram a Terra neste domingo como uma tempestade solar, mas não afetaram fisicamente os humanos ou a vida selvagem.

A explosão solar de classe X1.0 apareceu no centro do Sol no passado dia 28 de outubro de 2021. Com a atividade a gerar grande atenção, foram captadas imagens que mostram uma mistura de luz dos comprimentos de onda 171 e 304 angstrom.

O Sol está muito ativo. Isso terá algum risco para a Terra?

A agência espacial classificou esta flare (explosão) como um X1, o que é particularmente barulhento. O sistema de classificação vai de A, B, C, M e X em termos do mais fraco ao mais forte, com números no topo para mostrar ainda mais poder.

A NASA uma vez registou um X28 em 2003. Esta é também a primeira explosão de classe X do novo ciclo solar, segundo Kathy Reeves, uma astrofísica do Observatório Astrofísico Smithsonian. Um ciclo solar é o período de 11 anos durante o qual os polos norte e sul do Sol giram, afetando o seu campo magnético e atividade solar.

O Observatório Solar Dynamics da NASA captou imagens da explosão e CME em vários dias da passada semana. As partículas pareciam neve ao atingir o detetor.

Embora as erupções solares e CMEs frequentemente se correlacionem e possam ocorrer simultaneamente, estes são fenómenos diferentes. Ambos são causados ​​por mudanças no campo magnético do Sol que irradiam do seu núcleo. Conforme o campo se ondula e se realinha, ele liberta uma energia tremenda.

Este evento pode causar um grande flash que espalha a luz: a erupção solar. Também pode lançar matéria para o espaço: a CME. A ejeção de massa coronal projeta um enxame de partículas magnetizadas de um único ponto na superfície da estrela. Esta nuvem é conhecida como “plasma”.

Certas explosões solares podem interferir nas comunicações de rádio. Às vezes, as companhias aéreas desviam voos programados para viajar pelos polos da Terra, porque os eletrões e protões energéticos da nossa estrela tendem a acumular-se perto deles e podem interromper o rádio do voo.

As explosões solares também podem desencadear as belíssimas auroras boreais, e deixam-mas mesmo confusas. Aliás, esperava-se que neste fim de semana fosse criado um “efeito assustador”, de acordo com Reeves.

No início deste ciclo solar, o 25.º, os astrónomos já previam que este próximo ciclo poderia trazer alguns riscos, apesar de o 24.º ter sido um ciclo muito silencioso.

Os especialistas lembram que as previsões do tempo espacial são essenciais para proteger os cidadãos de possíveis emergências causadas por explosões solares que atingem a Terra, mas também satélites e sondas espaciais e astronautas do programa Artemis para voltarem à Lua. Examinar este ambiente é o primeiro passo para entender e mitigar a exposição dos astronautas à radiação espacial.