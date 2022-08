Rufus: Microsoft não gostou e acabou com o download do Windows 11

Instalar o Windows 11 ou qualquer outra versão deste sistema não é complicado. Claro que existem ferramentas que facilitam este processo, algumas com extras muito interessantes e úteis.

O Rufus enquadra-se bem neste tipo de apps, mas agora sofreu um revés forte. A Microsoft não gostou da forma como esta app acedia aos ISO do Windows 11 e outras versões e acabou com este download.

Quem conhece o Rufus sabe bem da utilidade desta ferramenta para o processo de instalação do Windows 11 e de outras versões do sistema da Microsoft. De forma totalmente automática consegue preparar uma pen, já com muitas opções prontas e escolhidas.

Claro que pode ser usado para outros sistemas, mas a grande questão agora está mesmo no que oferece no ecossistema da Microsoft. Todos os downloads que fazia no Windows 11 e outros foram bloqueados e simplesmente não funcionam.

Esta questão começou por ser levantada por alguns utilizadores, que detetaram a mensagem de erro há pouco tempo. Esta simplesmente mostrava que não tinha sido possível descarregar o ISO do Windows 11 ou qualquer outra versão escolhida.

Alguma investigação adicional acabou por detetar a causa deste erro, que poderá não ter solução em breve. A Microsoft alterou o acesso aos ISO dos seus sistemas e apenas os pedidos internos conseguem definir qual a versão a ser descarregada, o que assim limita o Rufus.

A equipa que mantém esta ferramenta está já a tentar encontrar uma solução para contornar as limitações que a Microsoft colocou agora. Esperam em breve ter uma nova versão que assim possa trazer de volta o Rufus ao Windows 11 e a todas as versões que suporta.

Não existe ainda uma resposta da Microsoft a esta situação, mas é claro que tudo se deve a uma mudança do lado da gigante do software. Não quer assim que apps externas descarreguem o seu sistema, ainda mais uma que consegue ultrapassar outras imposições que foram colocadas.