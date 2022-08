O WhatsApp tem estado a apostar em novas funcionalidades para os grupos e para a administração destes. Quer dar a quem tem ese papel mais capacidades e uma melhor gestão dos utilizadores e do que estes fazem.

Assim, e depois de outras novidades, surge agora mais uma melhoria a ser desenvolvida. Em breve os administradores vão poder assumir a gestão dos utilizadores e escolher em se pode juntar aos grupos.

A ideia de dar aos administradores dos grupos a gestão completa de quem entra não é nova. Já tinham sido vistos trabalhos neste sentido, que mostravam que e breve esta nova opção iria ser aberta e acessível para quem toda conta dos grupos do WhatsApp.

Agora, e no seguimento dos trabalhos que estão a ser realizados, há mais evidências de que em breve esta opção será uma realidade e estará aberta a todos, para facilitar a gestão dos grupos e de quem os usa.

A mais recente versão de testes do WhatsApp mostrou agora que dentro das opções de gestão dos grupos via estar uma nova opção. Esta, se ativada, dará aos administradores a possibilidade de aprovar quem quiser entrar nos grupos do WhatsApp.

Após ser ativada esta opção, o grupo do WhatsApp irá mostrar aos utilizadores o novo estado. Numa informação simples será apresentado que desse momento em diante, a aprovação será condicionada e deverá passar pelos administradores.

Ainda não foi visível, mas certamente que deverá haver ainda mais informações a terem de ser colocadas na interface. A mais lógica destas é a lista dos utilizadores que aguardam a aprovação dos administradores do grupo.

Está assim mais perto uma das opções mais interessantes para os grupos do WhatsApp e para a sua gestão, nem sempre fácil e simples. Apenas quando os administradores autorizarem é que os utilizadores vão poder entrar, isto claro, se forem aprovados para tal.