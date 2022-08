Os processos de aprovação de apps da App Store não são lineares e por vezes existem situações anormais como a que o Telegram atravessa agora. Se na maioria dos casos estas são rápidas, noutras, demoram mais do que o lógico.

Este processo parece agora resolvido, com o lançamento da atualização esperada do Telegram. No entanto, há alguns pormenores que deixam esta história estranha e com muito por responder, em especial no que toca à postura e exigências feitas pela Apple.

Foi novamente através do seu canal do Telegram que Pavel Durov revelou que a Apple tinha finalmente libertado a atualização que era esperada. Assim que tal aconteceu, mesma foi efetivada e anunciada pelo serviço de mensagens.

Mesmo com o processo aparentemente terminado, o criador do Telegram resolveu revelar mais sobre esta história e mostrar como a Apple agiu. Do que foi mostrado na publicação feita, a Apple terá pedido alterações para aprovar esta atualização.

Aparentemente, o pedido da Apple está focado nos novos emojis que o Telegram ia lançar, em especial uma novidade chamada Telemoji. Estes tiveram de ser removidos e são, segundo Pavel Durov, "versões animadas de vetor de alta qualidade do emoji padrão".

Durov aponta ainda que este é um movimento intrigante da Apple, porque "os Telemoji teriam trazido uma dimensão totalmente nova aos emojis estáticos de baixa resolução". Teria ainda "enriquecido significativamente seu ecossistema”.

O estranho deste caso é o Telegram já possui uma série de opções de emoji e stickers que vão muito além do conjunto padrão encontrado no iOS. Pavel Durov recordou que existem mais de 10 novos pacotes de emojis na atualização mais recente deste serviço de mensagens.

A Apple até agora ainda não se manifestou publicamente sobre esta questão e certamente não o deverá vir a fazer. O Telegram removeu os Telemoji, sem qualquer certeza se num futuro próximo os vai conseguir trazer ou que esta será uma mudança que não conseguem aplicar.